Nakon što je u srijedu objavljeno da će Thomas Tuchel (50) napustiti Bayern na kraju ove sezone, odmah se očelo nagađati tko bi ga mogao naslijediti na klupi, a kao jedan od potencijalnih kadndidata spominje se i lgendarni Francuz Zinedine Zidane, koji je posljednji angažman imao u Real Madridu, kojega je napustio 2021. i od tada nije vodio niti jedan drugi klub.

Odmah nakon informacije o Tuchelovom odlasku kao prvi favorit za novog trenera spominjao se Xabi Alonso, koji sjajno vodi Bayern L., no ne vjeruje se da će on tako lako napustiti Leverkusen. Spominjali su se u tom kontekstu još i Xavi, koji na kraju sezone napušta Barcelonu, i Jurgen Klopp, koji odlazi iz Liverpoola, no niti njihov dolazak nije tako izgledan pa se Zidane prometnuo u najozbiljnijeg kandidata.

"Zinédine vidi Bayern kao Real Madrid - instituciju s velikom poviješću i odličnim uvjetima za rad. Oba kluba imaju mnogo sličnosti u načinu na koji rade. U tom smislu, Bayern nikada nije odbacio. Za njega samo francuska reprezentacija dolazi u obzir, plus Juventus i Bayern. 'Zizou' radi kao Nijemac: usmjeren je na cilj, strukturiran je i iznimno je opsjednut detaljima. Po tom pitanju on bi se tu sigurno dobro uklopio. Ali ako ga čelni ljudi u Münchenu žele dobiti, moraju mu dati sportske ovlasti i ispuniti mu želje. Vrlo je ambiciozan i sve podređuje uspjehu. Ne želi ništa prepustiti slučaju", otkrio je izvor blizak Zidaneu za Sky Sports.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Podsdjetimo, Bayern je prošlog vikenda na gostovanju kod Bochuma u 22. kolu Bundeslige kiksao i izgubio 3:2 te tako ostao na osam bodova zaostatka za vodećim Bayer Leverkusenom i dodatno smanjio šanse za novom titulom prvaka, a nekoliko dana kasnije dogovorili su da će se na kraju sezone razići s Tuchelom. Već se dugo piše da bi se Bavarci mogli nakon slabijih rezultata odlučiti za promjenu na klupi tko da ova odluka ne predstavlja iznenađenje.

Tuchel je u Bayern stigao u ožujku prošle godine, kada je naslijedio Juliana Nagelsmanna, koji je neslužbeno smijenjen zbog curenja informacija iz svlačionice, i vodio ga do naslova u Bundesligi. No, ove sezone uslijedila je kriza igre i rezultata, a navodno je ušao i u sukob s igračima.

