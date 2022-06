Legendarni Francuz Zinedine Zidane na svoj 50. rođendan dao je veliki intervju uglednom sportskom listu L'Equipe u kojemu je govorio o svojoj budućnosti, ali i o drugim temama.

Zidane je, podsjetimo, bez trenerskog angažmana od svibnja prošle godine, kada je napustio Real Madrid, a od tada ga se najviše povezivalo s preuzimanjem francuskog velikana PSG-a.

"PSG? Nikad ne reci nikad. To pogotovo vrijedi za trenere danas. Kao igrač možeš birati bilo koji klub, ali kad si trener ne postoji 50 klubova u koje možeš otići. Postoje dvije ili tri opcije. Ako odem u neki klub, ići ću tamo pobjeđivati, zbog toga i ne mogu ići baš bilo gdje", rekao je Zidane.

U nastavku razgovora Zidane je istaknuo da njegov sunarodnjak i ponajbolji svjetski napadač, Karim Benzema, zaslužuje osvojiti sljedeću Zlatnu loptu.

"Meni je Karim kao mlađi brat kojega nikad nisam imao. Šaljemo si poruke. Nije me iznenadio, znao sam da je sposoban za to, uvijek je bio sjajan u Real Madridu. On je baš izvrstan i zaslužuje Zlatnu loptu. Ne kažem to ja, nego cijeli svijet", poručio je.

Zidane je u nastavku intervjua progovorio i o jednom od najvažnijih trenutaka u svojoj igračkoj karijeri, dolasku u Real Madrid 2001. godine.

"Baš sam navršio 29 godina, ali nedostajao mi je upravo Real Madrid. Trebao sam podići svoju karijeru i trebao mi je izazov. Tako sam razmišljao, a to je mislio i Florentino Perez. Bili smo u Monacu na gala večeri i pružio mi je salvetu na kojoj je pisalo: 'Želiš li doći?', ja sam mu samo napisao da želim", rekao je pa otkrio i zašto je u Kraljevskom klubu na leđima nosio broj 5:

"Perez mi je rekao da je to jedini slobodan broj, meni to nije bio problem i taj broj pet mi je dao puno toga. Taj broj znači nevjerojatne stvari u mojem životu. Sudjelovao sam u pet Liga prvaka koje je Real osvojio. Kad dođem u hotel, ako mi je soba na petom katu, pobjeđujem. To je posebno."