Srpski vratar Dragan Žilić (49) branio je za Rijeku od 2005. do 2008. godine, skupivši 97 nastupa i postigavši jedan gol. Nakon Rijeke, nastavio je karijeru u slovenskoj Gorici, a poslije igrao za nekoliko njemačkih niželigaša. Nekadašnji najbolji golman srpske lige i bivši reprezentativac Jugoslavije, Žilić, doživio je zanimljiv preokret kad je 2007. u Rijeku stigao Zlatko Dalić.

Hrvatski izbornik odmah je odlučio zamijeniti srpskog vratara: "Dalić je došao 2007. kao trener i već nakon priprema, u četvrtom ili petom kolu, osjećao sam da jedva čeka da me makne s gola. Iako smo pobijedili Hajduk i imali solidne rezultate, osjećao sam da želi promjenu. Propustio sam jednu utakmicu zbog ozljede protiv Zadra i nakon toga me više nije vraćao u ekipu. Uprava koja me dovela otišla je, troškovi su se smanjivali, a prema meni su se ponijeli nekorektno. Posljednju polusezonu proveo sam trenirajući s juniorima prije prelaska u slovensku Goricu", ispričao je Žilić za Mondo.

Imao je neugodna iskustva s Armadom: "Prvih šest mjeseci bilo je vrlo burno. Tek nakon pobjede nad Dinamom u Maksimiru situacija se počela smirivati što se tiče odnosa Armade prema meni. Dvije tribine Kantride su mi pljeskale, dok se Armada distancirala. Neugodno do zla Boga. Ostali dijelovi Hrvatske, posebice Torcida i Bad Blue Boysi, nazivaju Rijeku 'crvenom ili srpskom'. Armadini uzvici nisu odobravali ostale tribine Kantride, čak su im i zviždali. Kada sam došao, Rijeka je poskidala sve ograde", prisjetio se Žilić.

Tijekom karijere, Žilić je branio i za OFK Kikindu, Vojvodinu, CSKA Sofiju i Sartid iz Smedereva. Za Srbiju je upisao osam nastupa. Dalić je Rijeku vodio u sezoni 2007./2008. i završio na četvrtom mjestu, nakon čega je otišao u Dinamo Tiranu.

