Gost HRT- ove emisije Pod stijenama Kantride bio je strateg Bijelih Željko Sopić koji je komentirao pogrešku mladića kod gola Lokomotive u remiju:

"Pogreška je dio igre. Niko Janković je u tom trenutku htio najbolje, vidio je slobodnog Mitrovića, nažalost teren je bio jako brz, sklizak, čak na nekim dijelovima močvaran i dogodila se pogreška. Nažalost, iz naše neporeznosti smo došli do zaostatka i morali smo to stizati. Ne bih rekao da smo previše podbacili niti odigrali bajno. S obzirom na to da smo darivali gol, bilo je teško vratiti se. Htjeli smo pobijediti, nije išlo, ali to je sport."

Razlike u vođenju Gorice i Rijeke vidi ovako:

"Nitko nikoga neće lagano dobiti. Gledao sam Dinamo u Varaždinu, zahtjevna utakmica, ne na laganom terenu. Svi igraju nogomet, svi treniraju i nije lako nikoga dobiti. Nitko nikome u ovoj ligi ne može reći da će zabiti dva gola. Lakše mi je raditi ovu sezonu nego prošlu. U Gorici je samopouzdanje bilo nisko, dok je u Rijeci na visokom nivou. Ujedno, bila je utakmica svaka tri dana kad sam došao i nemaš vremena za razmišljanje. Dijametralno suprotno raspoloženje, s Goricom mi je visio mač nad glavom i sutra nije postojalo."

Najavio je i utakmicu s Dinamom:

"Ići ćemo po sva tri boda, napast ćemo od prve minute. Nemamo se što lagati. Kako će biti na kraju vidjet ćemo. Maksimalno sam pozitivan. Još ćemo vidjeti kakva će biti zdravstvena situacija ovaj tjedan. Ne smijemo podlijeći atmosferi, moramo hladne glave ući u utakmicu. Huk s tribina i onda imamo velike šanse da tri boda ostanu na Rujevici."

