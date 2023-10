U sljedećem kolu HNL-a, u subotu, na rasporedu je Jadranski derbi, dvoboj Rijeke i Hajduka na Rujevici. Te momčadi će u međusobnom dvoboju odlučiti kojoj će nakon 11. kola pripasti vrh HNLa, a u četvrtak je utakmicu protiv ljutih rivala najavio trener Rijeke Željko Sopić.

"Na početku se moram ispraviti jer rekao sam prije sedam dana da pola grada živi za ovu utakmicu, ispravili su me i pojasnili da cijela Rijeka živi za ovu utakmicu. Ne smijemo podlegnuti pritisku, moramo odigrati svoju utakmicu, da damo sve što možemo u tom trenutku i pokušamo uzeti tri boda. Bez obzira na pritisak, utakmica se igra za tri boda i ova utakmica u konačnici neće ništa odlučiti", rekao je Sopić na početku i nastavio:

"Za ovakve utakmice se živi, sve su to mladi igrači i ne treba neki prevelik teret stavljati na njihova leđa. Ja ga ne osjećam. Utakmica je kao i svaka druga, ali kakav bih bio čovjek i trener da ne želim svaki ogled pobijediti? Sada je to Hajduk, poslije će doći Gorica, Dinamo… Mi svaku utakmicu želimo pobijediti, a problem je taj što je s druge strane također protivnik koji to isto želi."

Govorio je potom Sopić o ponajboljem igraču Hajduka, Marku Livaji, koji je na meti uvreda Riječana i s kojima je ušao u sukob nakon što su ga vrijeđali na treningu reprezentacije na Rujevici.

"Ne mislim da će se to prenijeti na travnjak. To sam govorio dok sam bio igrač, a i sada ću. Onaj tko je platio ulaznicu ima pravo vikati što hoće. Što ja mislim o tome, to je druga stvar. Najvažnije je da momčad bude izolirana od toga. Kao igrač igrao sam na sto ili ne znam koliko stadiona i kao trener vodio utakmice. Nisam svaki put bio sretan kako su se navijači protivničke, a nekad i moje momčadi ponašali. To je tako, to je dio folklora i s time živimo", poručuje Sopić.

