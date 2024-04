Lukša Jakobušić je napustio funkciju predsjednika Uprave Hajduka.

Nakon što je preuzeo tu poziciju u listopadu 2020. godine nakon odlaska Marina Brbića, napušta ju nakon tri i pol godine.

Smjenu je izvršio Nadzorni odbor kluba, a do kraja sezone dužnost predsjednice kluba obnašat će članica Uprave Marinka Akrap.

Hajduk je pod njegovim vodstvom osvojio dva Kupa. Na društvenim mrežama navijači Hajduka pišu komentare, a ovo su neki najistaknutiji:

"Najbolji predsjednik Hajduka u posljednjih 20 godina, uvjerljivo. Nažalost, falio je taj mali korak da nas dovedeš do ekstaze i jedina zamjerka u tvom mandatu, a to je da pogodiš trenera. Doktore, hvala na svemu i sretno", "Ovo je najveći poraz svih nas članova i pretplatnika", "Koje budale…. On je zadnji kojeg je trebalo smijeniti pa što god tko mislio. Sve miriše na još gore….", "Čestitam nam na povratku u borbu za 5. mjesto od iduće sezone, i ponovno sanjanje trofeja kupa jedno 20 godina."

"Možemo se pozdraviti i s Livajom, Perišićem i još pokojim igračem… Hvala Lukša na uspjesima zadnje tri godine, vraćamo se borbi za peto mjesto",

"Znalo se da je bivši čim je osudio divljanje i vandalizam Torcide nakon poraz u Kupu. Tako je to kada ulica vodi klub",

"Kad će se pokucat na vrata udruge Naš Hajduk koja sve ove predsjednike, nadzornike i ostale bira već 14 godina bez ikakvog rezultata i ikakve odgovornosti s debelim minusom u blagajni?! Smjena Lukše je samo jedan obrambeni potez kako se ne bi propitkivalo i prozivalo glavnog krivca - udrugu Naš Hajduk", samo su neki od komentara.

"Želimo prosvjed ispred Poljuda za ovu sramotnu odluku Nadzornog odbora."

"Pa dobro jeste li vi normalni? Smijenit Lukšu koji je digao Hajduk ni iz čega zbog par izgubljenih utakmica, a čovjeku ionako ističe mandat za dva mjeseca? Dakle nema kazni igračima, nema preispitivanja rada kondicijskih trenera i liječničke službe, nema smjene trenera, ali ćemo se zato riješit predsjednika Uprave. Sramota, sramota, sramota!", neki su od komentara.