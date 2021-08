Budućnost 22-godišnjeg francuskog napadača Kyliana Mbppea u PSG-u postala je jako neizvjsna nakon što se pojavila vijest da on želi napustiti klub nakon dolaska ponajboljeg igrača na svijetu Lionela Messija.

"Mbappé želi otići. Zatražio je da ga puste i ne želi više čekati. Ili će ovo ljeto otići u Real Madrid, ili kao slobodan igrač za godinu dana. Već je prije nekoliko tjedana upozorio da ne želi igrati s Messijem", napisao je francuski novinar Thibaud Vezrian prije par dana na Twitteru.

Mbappe želi biti prva zvijezda u momčadi, što nakon Messijevog dolaska više ne može biti, pa se pretpostavlja da je to njegov glavni razlog za odlazak.

O Mbappeovom odlasku iz PSG-a govori već dugo vremena, nakon što je on odbio produžiti ugovor koji mu istječe sljedećeg ljeta.

U petak je situaciju s Mbappeom prokomentirao njegov suigrač iz PSG-a Angel di Maria, koji je otkrio da Francuz gotovo sigurno neće promijeniti sredinu.

"Mislim da će on ostati tu. Mbappe je igrač kojega žele dovesti sve velike momčadi, ali mislim da neće nigdje otići s obzirom kakvu ekipu ima u PSG-u. On neće pronaći bolju momčad on naše nigdje na svijetu", poručio je Di Maria.