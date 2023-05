'Zna što smo prošli u ovih godinu i pol dana, bio je najtiši i prvih pola godine mislili smo da ne priča'

Zanimljivo izlaganje pred novinarima imao je trener Slaven Belupa Zoran Zekić uoči utakmice protiv Lokomotive u petak u sklopu 34. kola HNL-a.

Farmaceuti su sedmi s 41 bodom, dok su Lokosi mjesto iza i s tri boda manje.

"Zanimljiva utakmica i protivnik, ulog je još uvijek dosta velik, jer nije isto na kojoj ćemo poziciji završiti i moja je velika želja da zaista ovo sve završi u dobrom tonu i da u pozitivi odemo svi skupa na odmor", započeo je Zekić pa pohvalio Lokomotivu.

"Mogu se samo pridružiti pohvalama. Odigrali su nekoliko fantastičnih utakmica ove godine, ali to je priča koja se slaže desetak godina. Imaju sustav i proces u kojem igrači iz omladinskog pogona ulaze u prvu momčad pripremljeni na ono što ih čeka. S druge strane, volio bih da mi budemo rasterećeniji u svakom smislu, da budemo jači na lopti i u trci, da budemo što okomitiji, no puno toga zavisi od raspoloženja igrača. Nadam se da će nam domaći teren ovaj put biti prednost."

Zekić je imao riječi hvale za Antu Crnca mladog krilnog napadača Belupa.

"Jako sretan s Antinim napretkom i razvojem. Zabio je dosta ključnih golova, ali može još i bolje, treba samo raditi i razmišljati o detaljima o kojima govorimo. Ponekad izgleda malo pospan, ali ima još dosta rezervi u sebi. Ima tek 19 godina, pritiska nema, neka samo uživa u nogometu. Zna što smo prošli u ovih godinu i pol dana, bio je bez samopouzdanja, bio je najtiši i prvih pola godine mislili smo da ne priča, a sad je postao jedan od najglasnijih, naravno, kad ga ja ne čujem."

Spominje se i prodaja Crnca.

"Ante ima 19 godina i puno se priča o njegovoj prodaji. Treba se malo maknuti od toga svega, iako to nije lako. Zadnjih mjeseci taj transfer potencira se na više strana, sve to dolazi do njega, a on se mora koncentrirati na nogomet i treninge. Sve ostalo će doći samo po sebi. Naravno da postoji, za njega postoji najveći interes. Puno je razgovora oko toga, mogli smo transfer realizirati i na zimu, ali smatrao sam da je prerano."