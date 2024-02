U prvoj utakmici 24. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva i Osijek su odigrali 1-1 na stadionu u Kranjčevićevoj.

Lokomotiva je povela u 31. minuti pogotkom Arta Smakaja u 31. minuti. Konačnih 1-1 postavio je Ramon Mierez iz kaznenog udarca u četvrtoj minuti sučevog dodatka na kraju utakmice.

"Opet smo dobili gol svjestan samo nama nakon Pule i da se to isto ponovilo. Kvaliteta neke tu nije bilo previše, bilo je to nepovezano, toliko grešaka u osnovnim stvarima nogometa. Teško je raditi nešto ako deset puta kreneš pa onda izađeš s loptom u aut, pa deset puta pogriješiš u prvom pasu, opet nismo imali priključak. Jednostavno ne želim biti razočaran, imam dva dana svega za pripremu kup utakmice", rekao je trener Osijeka Zoran Zekića pa dodao:

"Sad sam malo s dečkima razgovarao, jednostavno jedno treniramo pa dođe utakmica, to je totalna blokada. Jednostavno, mislim da nije prekomplicirano, moramo biti malo hrabriji, malo više vjere imati u sebe, preuzimati odgovornost jer u određenim trenucima imamo loptu u zadnjoj liniji i jednostavno ne uspijevamo se nametnuti. Moramo pronaći ljude s karakterom koji će biti jaki na lopti da nešto možemo iskreirati."

"Jednostavno izgleda da je ovo takva sezona da se moramo ispatiti u svemu, za svaki gol, za svaki bod, za svaku situaciju. Naravno da se greške događaju. Ono što mene Raduje da su dečki danas zaista dali sve od sebe. Ne pričamo o kvaliteti, nego što se tiče htijenja i energije, tako da nas nagradilo s tim golom za 1-1. Opet na kraju krajeva bod je odličan s današnjim protivnikom, ako pogledamo što su napravili Dinamu dva puta. S obzirom na ovu borbu za Europu, zadržali smo isto odstojanje."

Iste će momčad igrati u kupu u utorak, opet u Kranjčevićevoj

"Ne bi trebalo biti nekih kalkulacija, tako si non-stop u nekom razmišljanju, non-stop u nekom strahu, onda se dešava najgore. Meni se ponekad čini da je to nemoguće da mi iz svake naše prve greške dobijemo gol. To je jednostavno odraz trenutačno našeg karaktera i samopouzdanja, ali opet govorim svaki dan radim s tim igračima, svaki dan im molim da budu hrabri da uzmu malo više rizika u zonama gdje to treba biti. Bez toga ne ide danas nogomet."

