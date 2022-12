Uoči božićnih blagdana red je da nam se obrati Zdravko Mamić. Dužd iz Međugorja najavio je obraćanje javnosti u petak 23. prosinca od 12 sati. Što je najavio, to je i ostvario. Bila je to razorna presica u kojima je raketirao po "neprijateljima Dinama" - "Nemojte štititi nepotizam i spasite Dinamo od Kreše Antolića i njegove hobotnice" - vikao je Zdravko out of control. Ljudi koji su svojim radom destabilizirali Dinamo sad su, naime, u međusobnom ratu za prevlast u Maksimirskoj 128.

Smrdi, smrdi, jako smrdi

Čini se kako si je jedna velika hobotnica počela jesti krakove, a svaki je otrovan. Koji je otrovniji? Očito još uvijek onaj Zdravka Mamića, barem prema dosadašnjem tijeku situacije i događanja u najboljem i najvećem hrvatskom nogometnom klubu koji je doživio sudbinu da ga vode ti i takvi. Isti su i jedni i drugi, smrdi u Maksimirskoj 128 na sve strane od ljudi kojima u klubu i oko njega nije mjesto.

'Ovo je zujanje komarca'

"Ovo je zujanje komarca, mala kriza, Dinamo je jedan takav sustav, Dinamo je uređeni HR euro sustav pobjednik na svim poljima", dodao je Zdravko Mamić. Antolića je označio kao glavnim mastermindom destabilizacije kluba i čovjekom koji je okrenuo klub u lošem smjeru.

"Što je taj rashodovani policajac napravio svom klubu?! Obiteljsko zajedništvo krasi Dinamo. Molim vas, zastanite na trenutak, odvojite se od loših ljudi koji su vas izmanipulirali. A to je Antolić i njegovih, njima ništa nije sveto. Svih vas sedam, vi ste članovi tog tijela, IO i skupštine kluba i vi Barišiću kao predsjednik ignorirate odluku najvećeg tijela skupštine i ignorirate statut kluba?! Predsjedniče, nemojte sudjelovati u rušenju kluba. Vi ste inženjer.

A ove pijanice koje su se nakotile oko vas. Jer, teška artiljerija slijedi ako se ne budu poštovali statuti. Željko Marković, vlasnik turističke agencije, on je jedan od najvećih siledžija, podmukli siledžija koji kad ga ja zovem se meni ne javlja. Dolazi na skupštinu i govori krvi ću vam se napiti. Nećete vi Hercegovci preuzeti klub. Dijeli Hrvate na ovako i onako. Devedeset i četiri milijuna kuna usluga je napravio s Dinamom."

Zdravko Mamić nije tu stao, žestoko je pucao po Antoliću, svom nekadašnjem partneru u zločinu nad Dinamom koji si je umislio da je veći Mamić od samog Zdravka valjda.

'Antolić je doveo policajce da ga čuvaju'

"Antoliću treba nadzor, doveo je policajce da ga čuvaju. Zaposlio je policajca Hodulaka te njegova sina i njegovu ženu da vodi Bad Blue Girls. Živi s glasnogovornicom kluba koja nije za taj posao kvalificirana. Zastrašivao je svoje kolegice u Upravi, pobjegle su u Švicarsku.

Oni su rekli da žele zaštititi klub od mamićevaca. Odjedanput im se učinilo zgodno da preuzmu kontrolu kluba. To je napravio Krešimir Antolić - policajac kojeg je hrvatska policija eliminirala iz svojih redova. Ja i moj brat smo uzeli zmiju u njedra. On je polako infiltrirao svoju hobotnicu. Zaposlio je svoga brata koji ima sumnjivu prošlost. On nije kvalificiran da bude direktor firme Plavi korner", ispričao je Zdravko Mamić i dodao:

'Destabiliziraju klub budale'

"Cirka 14 milijuna eura prometa - 28 milijuna maraka u Bosni i Hercegovini - Od jutra do mraka huška, prijeti i destabilizira klub zahvaljujući budali. Posluje i s HNS-om. Ante Todorić, on i njegova djeca, također dobivaju novac od Dinama. I jedan i drugi su članovi skupštine, a Todorić je i član IO. Izbacite te ljude koji ne poštuju statut i skupštinu kluba, jučer odluku NO-a. Ta balavica Iva Cigrovskij je odbila tri doktora, istaknuta građanina. Zabranila im je to odluku, niste dobili odluku PR-a. Do kud su taj bahatluk i teze otišle?!"

Odbjegli bjegunac i kriminalac od hrvatskog pravosuđa istaknuo je:

"NO podsjetio je na odluku skupštine da se izbaci Antolića iz Dinama. Svi se trebaju pridržavati odluka kluba. Manipulacija zastrašujuća. Fukare ruše naš klub, pomognite svi svojim radom, štiteći svoja radna mjesta, Antolić je svojom hobotnicom i zlim radnjama naštetio klub. On mora otići. Predsjedniče, budite na strani istine. Antolić je destabilizirao klub, a Barišić je izmanipuliran. Ni od stadiona nema ništa."