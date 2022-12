Uoči božićnih blagdana red je da nam se obrati Zdravko Mamić. Dužd iz Međugorja najavio je obraćanje javnosti u petak 23. prosinca od 12 sati. Očekuje se kako će bivši šef Dinama pričati o hrvatskom pravosuđu, ali i o trenutnoj situaciji u Dinamu.

Naime, Nadzorni odbor Dinama u četvrtak je održao treću sjednicu i razriješio dužnosti člana Uprave Krešimira Antolića. Antolićevo razrješenje izglasano je na Skupštini, da bi Izvršni odbor odbio taj prijedlog, a sada Nadzorni odbor tvrdi da ga je Izvršni odbor bio dužan smijeniti, iz čega se može zaključiti da je stao uz struju Zdravka Mamića.

"Advent je pri kraju, Božić je sve bliže, vrijeme je da godinu zaključimo s press konferencijom koju ću posvetiti stvarima koje rijetki znaju, ali se boje reći. Predstavnici medija, vidimo se u petak 23.12.2022. u Mostaru, Hotelu Mepas, dvorana Princess, a svi zainteresirani će prijenos uživo pratiti putem streama na mom službenom Facebooku! Vidimo se!", najavio je Mamić konferenciju za novinare na svojem Facebook profilu.

Uživo od 12 sati: Obraćanje Zdravka Mamića

"Sve vas skupa pozdravljam. Moram priznati da ste mi falili, velik dio života proveo sam okružen vama medijima. Pozdravljam sve koji imaju interes za moju press konferenciju, nadasve zaposlenike Dinama, moju braću i sestre u dobru i zlu. Da pozdravim ljude koji čine Dinamo, govorim o skupštini, nadzornom odmoru, izvršnom odmoru, upravi i nadasve svim djelatnicima."

"Iskoristio bi ovu priliku i za javnu čestitku što sam bio i jesam član sportske obitelji nogometne reprezentacije Hrvatske koja je moj život u izgnanstvu učinila sretnim i ponosnim. Koristim priliku da selektoru Daliću i Modriću čestitam na velebnim uspjesima. To što su oni napravili u zadnjih četiri godina, jednostavno duboki naklon i sretan sam što sam s tim ljudima i dečkima kreirao i disao sportske rezultate koji su kulminirali na ovakav način."

"Zašto sam ovdje? Nećemo se lagat, kada god otvorimo neki portal, vidimo ime Mamić. Vidimo nekakve frakcije i klanove u kojima se stalno barata s mojim imenom i dovodi me se u nekakve grupacije. Izričito niječem da sam dio bilo kakve grupacije osim grupacije zvane GNK Dinamo. Da pojasnim. 1.7. 2015. godine podnio sam neopozivu ostavku na sve pozicije u klubu. Sedam i pol godina ja ništa u Dinamu ne obavljam službeno! Što sam poslije bio? Bio sam savjetnik do pravomoćne presude Vrhovnog suda. "

"Fizički sam još uvijek Zdravko Mamić već četiri i pol godine u ovoj prekrasnoj zemlji, građanin kao svako drugi. U Dinamu postoje ljudi koji čine vlast. To su Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Uprava kluba. Svi bi trebali obnašati svoju funkciju i obaveze. Prema tome, da još jednom pojasnim, od 2015. godine ne mogu donositi nikakve odluke, ne mogu ništa potpisivati i ne znam čemu stalno histerija "Mamić, Mamić, Mamić ono"! "

"Postoje ljudi u klubu koji čine sportski sektor. Mario Vukelić, čuveni golman Dinama Marijan Vlak i Ivan Švedi. To su tri čovjeka koji čine operativno i predstavljaju sportsku politiku Dinama. U jednom trenutku uz trenera Krznara, Kopića, analitičare kluba... Uz sve divne prijatelje koje imamo u Hrvatskoj i diljem svijeta, uz moderne aplikacije, to je čitav grad ljudi koji se brine o sportskoj politici. E pa jedni od tih ljudi su Zoran i Zdravko Mamić. Ti ljudi su donesli odluku da u Dinamo dođe Šutalo, Bočkaj, Drmić, Ljubičić, a sve je to realizirala službena politika kluba, konkretno Uprava kluba. Funkcionirali smo tako kako smo funkcionirali i u zadnje četiri godine smo doživjeli vrh rezultata. Sad odjednom imamo situaciju u kojoj se našao naš klub, gdje su se određeni ljudi zaigrali. Oni žele destabilizirati ovu situaciju i ovladati klubom. Kako oni to artikuliraju da zaštite klub od Mamićevaca. Svi ti ljudi koji su gradili Dinamo, koji su stvorili te rezultate... Te čistačice, te oružare ti ljudi koji održavaju infrastrukturu i teren, oni to sve omalavažavaju... A Oni su stvarali Dinamo. Sad bi oni preuzeli kontrolu nad Klubom. "

"To je napravio Krešimir Antolić. On je po zanimanju policajac kojeg je Hrvatska policija odriješila, a moj brat i ja smo bili humani i tu smo zmiju stavili u Dinamova njedra. Ta je zmija na svoj način iskoristila da infiltrira svoju hobotnicu. Danas je zaposlio svoga brata koji ima srednju upravnu školu, ne omalovažavam, ali nije kvalificairan da bude direktor poduzeća Plavi Korner koja se brine o hrani na stadionu. Instalirao je još tri policajca jer mu trebaju oni koji će konterlirati i pratiti ljude u njegove interese. Hodulaka je zaposlio, p ai njegovog sina, a onda i nevjestu i ženu da bude jedna od vođa Bad Blue Girls. Pogledajte o kakvoj se hobotnici tu radi. Živi s djevojkom koja je glasnogovornica kluba, koja nije za to mjesto, osigurao joj je da kao direktorica PR-a bude u premijama nogometne momčadi. Naši dečki kad osvoje prvenstvo i idu u Ligu prvaka, ona prima premije za te rezultate. Iskoristio je tu lukavštinu, dvije kolegice, članice uprave, jedna je u Austriji, a druga u Švicarskoj. One su u inzoemstvu jer se ne mogu nositi s tom opasnom osobom koja prijeti, gazi i zastrašuje. Danas će se vratiti u Hrvatsku, a Dinamo je od sutra do Tri Kralja na kolektivnom GO. Eto što je taj policajac napravio od kluba. On je zaveo mog drugog oca, predsjednika Barišića. On je bio stabilnost našeg kluba, on je 22 godine predsjednik, iako je 17 godina u mirovini. Bio je moralna vertikala kluba, on i ja smo zajedno instalirali rečenicu Dinamo je obitelj. Kad je Mourinho bio potučen do koljena s Tottenhamom i onda je pričao kako nikada nije doživio takav "family club". Ne znam što se dogodilo s mojim drugim ocem, ali ja mu sada poručujem. Predsjedniče, niste zaslužili da budete u dubokoj svojo starosti, da budete čovjek koji će biti destabilizator Dinama iz kojeg može doći do velikih problema za klub. Odvojite se od opasnih ljudi koji su va szaveli, koji su vas izmanipulirali. To je Krešo Antolić i još njih sedam iz Uprave kojima ništa nije sveto osim njihovog interesa. "