Hrvatski nogometni prvak Dinamo u završnoj rundi kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka igrat će protiv Crvene zvezde ili Šerifa odlučeno je u ponedjeljak na ždrijebu u Nyonu. Naravno, Dinamo prije play-offa mora preskočiti treće pretkolo u kojem će igrati protiv poljske Legie.

"Moram biti iskren, zna se moj stav od prošle godine. Nisam htio utakmice sa Zvezdom. Zato što sam uvijek navijao za Zvezdu, a sada jedan mora ispasti. To će biti Zvezda. Evo brat (Zoran Mamić prim. aut) me upozorava, rano je govoriti o tome, zec je u šumi, ali... Ako dođe do tog meča pokazat ćemo da smo bolji", rekao je Zdravko Mamić za B92.

"Ne može se reći da je Dinamo favorit, Zvezda posljednjih nekoliko godina bilježi impresivne rezultate. Nema favorita, ali sam siguran da će Dinamo izboriti Ligu šampiona", dodao je.

"Drago mi je što je tako. Nema dileme da će 'Marakana' ili Maksimir biti ispunjeni do posljednjeg mjesta. Htio sam Brondby ili Malmö/Rangers, ali je ovako ispalo. Sport je čudo", nastavio je.

"Želim da sve prođe u najboljem redu. Da pokažemo da nismo divljaci, nego gospoda. Tko god voli Srbiju i Hrvatsku mora napraviti sve da tako nešto bude. Ne znam što će UEFA odlučiti, ima vremena, tu je i pandemija i pitanje je što će biti. Ako bude dopušteno gostovanje navijača i u kojem broju", zaključio je Mamić.