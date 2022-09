Jedan od najboljih brazilskih nogometaša svih vremena Ronaldo Luís Nazario de Lima (46) maksimalno uživa u životu nakon nogometne karijere. 2018. postao većinski dioničar Valladolida, a dok se ne bavi "nogometnim" stvarima, uživa u životu

Brazilskog napadača ni za vrijeme igračke karijere nisu krasile profesionalne navike poput žestokog treniranja i plana prehrane, a k tome ima i problema sa štitnjačom zbog čega ljubimac publike diljem svijeta danas izgleda neprepoznatljivo.

Prije nekoliko dana proslavio je svoj 46. rođendan, a povodom toga su se diljem svijeta prisjećali 'O Fenomenoa' i njegovih briljantnih driblinga, pogodaka, asistencija i prekrasnih poteza.

Nećete vjerovati, ali ne radi se o utakmici NK Zelengaja i NK Save Jakuševec

No, jedan video se posebno istaknuo, a vrlo jasno pokazuje svu kvalitetu koju je posjedovao legendarni Luis Nazario de Lima, popularniji kao Ronaldo. Na snimci se jasno vide katastrofalni uvjeti u kojima su tada igrali igrači Intera, a u pitanju je susret protiv Spartaka iz Moskve iz 1998. godine u polufinalu tadašnjeg UEFA kupa, odnosno današnje Europa lige.

Osim što travnjak izgleda kao da se radi o trećoj županijskoj ligi, u Moskvi je bilo i iznimno hladno, no ni to nije moglo spriječiti nezaustavljivog Ronalda koji je utrpao dva komada u slavlju milanskog kluba 2:1. S obzirom na to da su i kod kuće slavili istim rezultatom plasirali su se u finale, gdje su svladali Lazio s 3:0, a pogađate - Ronaldo je i tamo postigao pogodak.

Čuveni Brazilac je svoju karijeru počeo u Cruzeiru, iz kojeg se 1994. godine zaputio u Europi, točnije u PSV. Nakon dvije godine u Nizozemskoj, za tada ogromnih 15 milijuna eura seli u Barcelonu. Na Camp Nou se zadržao svega jednu godinu, da bi potom otišao u Inter za 26,5 milijuna eura. U Interu je nastavio s briljantnim predstavama, u 99 nastupa je zabio 59 pogodaka i dodao 11 asistencija. Najljepše dane proveo je u Real Madridu gdje je terorizirao protivničke igrače pet godina, prije nego što je preselio u Milan. Za Kraljeve je odigrao 177 utakmica, a pritom je postigao 103 pogotka i podijelio 34 asistencije. Karijeru je zaključio u Corinthiansu.

Iako u karijeri nikada nije osvojio Ligu prvaka, gdje god je došao dizao je trofeje. S Brazilom je bio svjetski prvak 1994. i 2002. godine, a u dva je navrata osvajalo Zlatnu loptu. Nažalost, česte i teške ozljede skratile su karijeru ovog briljantnog napadača.