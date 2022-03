Nogometaši Osijeka i Gorice u posljednjem su dvoboju 27. kola Prve HNL igrali 0-0 i ovim remijem se bodovno poravnao s vodećim Dinamom, oba sastava imaju po 54 boda, ali Dinamo uz utakmicu manje.

Osijek je u utakmicu s goricom ušao kao veliki favorit i predviđalo se da će momčad Nenada Bjelice uzeti tri boda i preskočiti Dinamo na vrhu, no do to se ipak nije dogodilo.

U zapisniku momčadi Osijeka za ovu utakmicu nije bilo jedne od najvećih zvijezda, ofenzivca Mije Caktaša, a klub je obavijestio da je razlog problem s ozljedom.

No, pojavila se i druga priča.

Kako javlja Glas Slavonije, postoji priča po kojoj je Caktaš "zapeo u čarima osječkog noćnog života" te da ga je zbog toga Bjelica izostavio iz sastava.

Glas Slavonije neslužbeno doznaje da Caktaš neće biti suspendiran, nego samo financijski kažnjen te da se već ispričao Bjelici i suigračima.