Kako stvari stoje, nakon 13 godina u klubu, kapetan napušta brod. Dinamov talisman je u klub stigao davne 2010. godine sa Šubićevca, gdje je za svoj Šibenik igrao od 16. do 18. godine.

Njegov novi klub bi trebao biti kineski prvoligaš Beijing Guoan, a spominju se skoro dva puta veća primanja u odnosu na trenutan ugovor s Modrima. Interes bivšeg kluba Slavena Bilića bio je aktualan u siječnju, no tada mu je iz kluba spuštena "rampa". Trener Ante Čačić nije htio krenuti u proljetni obračun za naslov prvaka bez dugogodišnjeg kapetana i važnog člana svlačionice, ali kako se nakon trećeg kruga prvenstva šampanjac već hladi za novi Dinamov naslov, a prijelazni rok u Kini traje do 10. travnja,klub je odlučio Ademiju izaći u susret.

Iznos koji će društvo iz maksimirskih kancelarija dobiti je negdje oko milijun eura, što nije ni blizu ekvivalentno značenju Ademija za svlačionicu i momčad, to se ne može mjeriti u novcu. Više puta je Ademi bio blizu odlaska, ali se uvijek našlo rješenje s njegovim menadžerom Nikkyjem Vuksanom, no ovaj put je Dinamo odlučio svom kapetanu koji ih je zadužio, dopustiti da osigura egzistenciju.

Zašto baš sad?

Problem u cijeloj priči može biti što je Beijing Guoan tek izašao iz financijskih problema, a nerijetko se u povijesti znalo događati da obećani novci ne završe na računu igrača koji igraju za kineske klubove, čemu je svjedočio i Leon Benko, ali o tome bi trebali brinuti ljudi oko Ademija. Kroz godine su interes za Ademija pokazivali Roma i Valencia, ali se Ademi osjećao dužan ostati jer mu je klub isplaćivao puna primanja za vrijeme njegovih teških vremena...

Dinamova situacija je jasna, vođa na terenu na kontu ima 358 utakmica, te 41 pogodak i 30 asistencija. Zabijao je pet ili šest pogodaka u sezoni, ali bi oni obično stizali kada je najvažnije, Rijeci, Osijeku ili Hajduku, te u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Zbog velikog značenja za svlačionicu i sjajnog ulaska iz drugog plana u fazi napada htjeli bi ga zadržati, ali kad tad bi se moralo igrati i bez njega, iako ima "samo" 31 godinu.

Zanimljivije je u ovom slučaju pitanje, zašto je baš sada Dinamova legenda odlučila napustiti svlačionicu pod jugom? Ove zime otišao je iz kluba i Mislav Oršić nakon četiri i pol godine, a može se naslutiti da su turbulencije oko borbe za Dinamo, bile samo razlog više za odlazak obojice čistokrvnih dinamovaca. Neko vrijeme se u kuloarima spominjao i "doživotni" ugovor koji bi vojnika kluba vezao i nakon igračke karijere na nekoj od pozicija u upravi, o čemu se u zadnje vrijeme sve manje pričalo...

Doping

Najtrofejniji igrač u povijesti Dinama s 11 naslova prvaka, 6 Kupova i 3 Superkupa vodio je tijekom karijere velike borbe s dopinškom agencijom. Nakon pobjede protiv Arsenala 2015. godine. Dobio je tada najtežu kaznu za doping u povijesti nogometa ( 4 godine), a stanozolol koji je pronađen u krvi reprezentativca Makedonije se obično naziva i "kraljem dopinga".

Doktor Smodek je predočio antidopinškoj agenciji dokaze da je Ademi lijek uzeo zbog prehlade, ne znajući da je on u svojoj izgradnji bio kontaminiran. WADA je zabranu spustila na dvije godine, a Ademi je trenirao s tadašnjim četvrtoligašem Kustošijom.

Vratio se kapetan nogometu mentalno jači nego ikada, a naslov je iz Rijeke preselio u Zagreb. Podcijenjeno je u nogometnom svijetu koliko je 31- godišnji Šibenčanin dobro prebrodio pauzu od nogometa, a takva mu situacija nije ostavila mrlju na karijeri. Probleme s dopingom su imali i hrvatski sportaši visokog renomea kao Marin Čilić, Sandra Perković, Mirko Filipović i Darijo Srna, a ljudi ih po tome ne pamte.

"Iza mene je teška borba, sad se puno bolje osjećam i hvala Bogu da sam opet na terenu. Jesam li uzeo doping? Nisam, a to sam uspio dokazati u kasnijem postupku nakon čega mi je smanjena kazna. Jednostavno, čekao se taj CAS koji mi je dozvolio da iznesem svoje dokaze, a oni su vidjeli da nisam svjesno ništa uzeo. Riječ je bila o kontaminaciji lijekova koji su bili legalni. Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje…", rekao je i nastavio:

"Ne vjeruješ nikome, ni obitelji… No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže. I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Možda je to i prevelika fobija, ali nadam se da će s vremenom i to proći", govorio je tada Ademi.

Reprezentacija

Uoči Mundijala u Brazilu radio se medijski pritisak na izbornika Niku Kovača da pozove Ademija u reprezentaciju Hrvatske, na što se Hrvat germanskog mentaliteta nije odlučio. Ademi se nije našao u krugu 23 igrača za putovanje na Svjetsko prvenstvo, iako je imao tri nastupa godinu ranije. Revoltiran takvom odlukom Kovača debitirao je za zemlju gdje "sunce vječno sja" 2014. godine, a najveće ostvarenje mu je plasman na Europsko prvenstvo 2021. godine.

"S obzirom na to da igram u Dinamu koji ima puno reprezentativaca, često sam s dozom ljubomore gledao suigrače kako odlaze na velika natjecanja. Jednostavno sam to htio probati, da vidim kako izgleda. Eto, sada se to i meni dogodilo i mogu reći da je osjećaj fenomenalan. Vrijedilo je svake sekunde odricanja i truda", rekao je svojedobno.

Što sad?

Za Makedoniju nije igrao skoro godinu dana, a od državnog dresa se nije oprostio nego će krenuti u novi ciklus kvalifikacija za još jedno Europsko prvenstvo ovog mjeseca. Protiv Rijeke 19. ožujka je prema predviđanjima posljednja utakmica Ademija za Dinamo, nakon koje će se oprostiti od Maksimira.

Ademijevu ulogu igrački mogao bi zamijeniti Robert Ljubičić, nominalno veznjak, radilica na terenu i motorični lijevak koji pod trenerom Čačićem igra na poziciji lijevog beka. Najnovije pojačanje Modrih Mauro Perković bi u tom slučaju otišao na beka, a Ljubičić u vezni red. Opcija je svakako i Marko Bulat, najmlađi kapetan Šibenika ikada, igrač solidnog prekida i lopte u prostor, koji je zbog prošlosezonske ozljede ostao svojevrsni "dužnik".

Bitnije je tko će zamijeniti Ademijevu ulogu u svlačionici, koja će nakon njega ostati bez vođe, kapetana i iznimno karakternog igrača. Stefan Ristovski vrlo emotivno slavi golove i čini se kao najbolja opcija za takvo što, a uostalom bio je Ademiju kapetan i u nacionalnoj vrsti za koju ima 50 nastupa više od Šibenčana. Vrpcu oko ruke će vjerojatno nositi Dominik Livaković, ali važno je i tko će biti produžena ruka trenera na terenu.