Juniori Dinama novi su prvaci Hrvatske nakon što u posljednjem kolu na Maksimiru pred 1707 gledatelja pobijedili Osijek 4-1 i zadržali dva boda prednosti ispred Hajduka.

Dinamo - Osijek 4-1

Dinamo je poveo iz prve prave prilike na utakmice. Šakota je u 10. minuti sjajno potegnuo s 18 metara i desetim golom sezone donio vodstvo Plavima. U 16. minuti već je bilo 2-0 za domaćine. Vrbančić je slomio čuvare i pucao, golman Osijeka njegov udarac samo je kratko odbio do Topića koji iz blizine pogađa za 2-0. Tek što su gosti krenuli s centra, zatresli su mrežu domaćina, a strijelac je bio Blažanović. No, u 20. minuti Dinamo se vraća na plus dva. Nakon ubačaja iz kuta Cvetko glavom pogađa za 3-1.

U nastavku je Dinamo prvi put zaprijetio u 50. minuti kada je pomutnju u obrani gostiju napravio Topić, no njegov udarac na kraju brani golman Osijeka. Topić je opet u prilici u 65. minuti, međutim opet je na mjestu gostujući čuvar mreže. Napadač Dinama novi gol je dočekao u 81. minuti kada je 20. golom sezone iz blizine donio konačnih 4-1.

Inker - Hajduk 0-2

Inker je veliku priliku imao u četvrtoj minuti kada su 'potegnuli' kontru, no golman Fesjuk spasio je Bijele. Hajduk je prvu priliku imao u 15. minuti kada je udarac Ćalušića blokirala obrana domaćina. U 20. minuti Nazor je ostao nečuvan u petercu Inkera, ali udarac odlazi preko gola.

U 21. minuti spasa za domaćine nije bilo kada je iz drugog plana uletio i s pet metara pogodio Ćalušić. Opet je opasno pred golom domaćina bilo u 33. minuti kada je iz daljine opalio Đolonga, no otišlo je to pokraj gola. Hajduk je vodstvo udvostručio u 39. minuti kada je Hrgović opalio s 18 metara i pogodio neobranjiivo u rašlje za 2-0.

U nastavku Bijeli su imali nekoliko prilika, no rezultat se više nije mijenjao.