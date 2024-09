Srbi lupili šakom o stol: Zastave Hajduka i Torcide ne smiju na stadion Zvezde

Crvena zvezda u utorak (18.45) protiv Benfice u Beogradu igra prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka.

Na tom susretu na snazi će biti velike mjere sigurnosti, a jedna od njih odnosi se i na obilježja splitskog Hajduka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, navijači Bnfice "No name boysi" s Torcidom imaju prijateljski odnos i pojavila se glasina da bi navijači Hajduka mogli doći na Marakanu i navijati za portugalski klub.

Neizvjesno je hoće li torcidaši biti na utakmici, ali ono što se zna je da je na stadion zabranjeno unošenje obilježja Torcide ili Hajduka. Srpski Sportklup piše da to "nije ograničavanje ljudskih i sportskih prava, nego sigurnosna mjera da ne dođe do kaosa. Hajdukova obilježja bila bi jasna provokacija, što bi moglo dovesti do incidenata".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa