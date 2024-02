Velimir Zajec, kandidat liste 'Dinamovo proljeće' za predsjednika kluba iz Maksimira, danas slavi 68. rođendan.

Baš na njegov rođendan je lista najavila kako će program uoči skorašnjih izbora u klubu predstaviti baš na Valentinovo.

"Pozivam sve Dinamovce na predstavljanje liste 'Dinamovo proljeće' u srijedu 14. 2. s početkom u 18.15h u Cinestar Zagreb (dvorana 7) na Branimirovoj ulici

Podsjećam sve da obnove članstvo do 15. 2. kako bi mogli izaći na izbore i glasati 2. 3.", objavio je Zajec.

Rođendan mu je čestitao i Dinamo:

"Bio je produžena trenerova ruka, pokrivao cijeli teren bilo kao zadnji vezni, libero, dirigent obrambenog reda ili 'vozač slaloma' do suparničkoga šesnaesterca… Kasnije je i sam preuzeo ulogu glavnoga Dinamova trenera, i to u dva mandata. To je tek dio maksimirskog opusa kojeg 'potpisuje' današnji slavljenik – Velimir Zajec. Znameniti je bivši plavi kapetan ovog ponedjeljka, 12. veljače, navršio 68 godina i ovom mu prilikom njegov GNK Dinamo čestita rođendan i želi puno zdravlja, sreće i veselja."

