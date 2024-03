Igrom sudbine Velimir Zajec u svoj predsjednički mandat na klupi Dinama kreće iz Grčke, zemlje u kojoj je četiri godine igrao za Panathinaikos i gdje je ostavio veliki trag.

Aktualni hrvatski prvak će večeras od 18.45 odmjeriti snage s PAOK-om u drugoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, čije se finale treba igrati na AEK-ovoj OPAP Areni koja je u ljeto 2023. godine bila epicentar sukoba navijača Dinama i AEK-a.

Zbog cijele situacije, grčke medije zanimalo je gdje bi se igralo finale ako Dinamo bude u njemu, a to su u brojnim intervjuima pitali i Zajeca.

"Nadam se da možemo doći do finala. Ako se to dogodi, bit će vrlo teško to tamo organizirati pa će se finale igrati u Češkoj", rekao je Zajec pa komentirao večerašnju utakmicu: "Odigrali smo jako dobru prvu utakmicu, imamo prednost i vjerujem da ćemo prednost i sačuvati. Bit će to lijepa utakmica", rekao je za grčku televiziju ERT3.

