Norveški napadač, Amahl Pellegrino u borbi je za Zlatnu kopačku, a na ljestvici strijelaca nalazi se ispred Mbappéa i Haalanda.

Ovaj golgeter dobro je poznat i Dinamovim navijačima. Upravo je on onaj koji je zabio odlučujući gol u dresu Bodø/Glimt protiv Dinama u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.

U 32 utakmice zabio je čak 27 golova, a za njih 14 je asistirao i našao se tako na ljestvici najboljih strijelaca, ali njegova životna priča je ono što iznenađuje jer kako kaže nogomet mu je spasio život.

"Kad sam imao devet godina, otišao sam na trening lokalnog kluba u svojem rodnom Drammenu da vidim mogu li ponoviti isto što i dječaci u dvorištu. Tresla me euforija. Već na prvom treningu sam zabio 40 golova", rekao je Pellegrino.

Ono što je većini sportaša možda zajedničko je nezainteresiranost u školu. Pellegrino je 90 posto vremena proveo kod ravnatelja.

"Realno, bio sam mlad i radio dosta gluposti. Mogao sam postati kriminalac jer sam se redovno družio s ljudima iz kriminalnog miljea, ali nogomet me spasio," iskreno je priznao. Odrastao je bez oca stoga je majka morala raditi više poslova kako bi brinula o djeci pa su i financijski problemi kočili njegovu karijeru.

"Bilo je dana kad nismo mogli platiti članarinu za treninge. Morali smo odrediti prioritete, a hrana i odjeća su nam bili važniji od nogometa", rekao je Norvežanin.

U Drammenu je bio vezan za trenera jer mu je predstavljao očinsku figuru i vjerovao je u njega dok nitko drugi nije.

Iako je u zadnje 83 utakmice zabio 78 golova, poziv od reprezentacije nije dobio. Norveška napadačka konkurencija je prejaka pa se on ponudio i reprezentaciji Tanzanije, no još ne zna hoće li se to ostvariti.

