Nastavlja se sukob na relaciji Bad Blue Boys - Mirko Barišić. Nakon što je predsjednik Dinama izigrao povjerenje navijača koji su mu u ožujku na (ne)održanoj skupštini pomogli pobijediti 'Mamićevu struju', oni su odlučili javno objaviti statut koji Barišić odbija prihvatiti.

Podsjetimo, Barišić je u ožujku obećao navijačima da će, ukoliko pomognu da njegova 'struja' pobijedi na skupštini, on odabrati ljude koji će napisati novi Statut kluba kako bi se spriječili sva nedemokratska zbivanja kakvim smo svjedočili posljednjih godina.

Međutim, iako je on sam birao ljude koji će napisati novi Statut, Barišić ga odbija prihvatiti iako je on već odavno napisan i spreman. Mislilo se da će isti biti prihvaćen na Skupštini 25. rujna, no on očito neće biti tada na dnevnom redu, ako i bude uopće tada Skupštine.

Bad Blue Boysi su šutjeli do jučer, kada su u priopćenju izjavili da će javno objaviti Statut kluba koji Barišić odbija prihvatiti, kako bi svi mogli vidjeti o čemu se radi.

Mi vam u nastavku donosimo potpuni Statut kluba, kao i Pravilnik o izborima u klubu.

Statut kluba (15 stranica)

Pravilnik o izborima (6 stranica)

Ostaje za vidjeti što će sada napraviti Barišić budući da bi morao javno odgovoriti zbog čega odbija Statut koji je sada svima dostupan.

