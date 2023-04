Na You Tubeu postoji očuvana rijetka snimka u kojoj je jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena te jedan od najvećih igrača Partizana u povijesti Stjepan Bobek otkriva za koga je Tito navijao.

Među narodom je kružila svojevrsna legenda da je Tito bio navijač Hajduka, međutim, Bobek tvrdi kako je Tito bio navijač vojnog kluba Partizana:

'Tito mi je rekao: 'Ja sam inače bio simpatizer Partizana.' Normalno da je bio simpatizer Hajduka, jer su oni bili u ratu, jel' tako, oni su tada otišli tamo, ali poslije toga, on je bio simpatizer Partizana, sigurno zbog raznih generala koji su utjecali na njega pa je postao partizanovac. E sad, on je došao na jednu utakmicu gdje smo igrali protiv Crvene Zvezde. Ja sam bio rezerva, bio sam iza njega. Kad je Zvezda dala gol, čitav stadion je gledao prema Titu, isto kao i kad su pala ostala dva za 3:0 pobjedu Zvezde. Kad sam vidio to, rekao mi je Tito, 'odlučio sam ne dolaziti na utakmicu više'. Jer je bio ipak predsjednik'', rekao je Bobek u arhivskom snimku koji je sada isplivao, pritom aludirajući na turneju koju je Hajduk imao u Italiji igrajući protiv saveznika tijekom rata.

Idol navijača Partizana

Za spomenuti kako je Stjepan Bobek kao mladi nogometaš igrao za zagrebački Građanski, a tijekom Drugog svjetskog rata nastupao je i za reprezentaciju NDH.

Odmah nakon rata dekretom je zajedno s još nekoliko igrača Građanskog prebačen u tek oformljeni vojni klub Partizan. Za Partizan je igrao punih 14 godina, a nakon karijere ostao je živjeti u Beogradu gdje je umro 2010. u 86. godini života.

