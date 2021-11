Barcelona je u ponedjeljak na terenu stadiona Camp Nou predstavila Xavija Hernandeza, svoju igračku legendu, kao novog trenera, a tom događaju prisustvovalo je oko 25.000 navijača. On je prvi trener koji je predstavljen pred navijačima na tribinama stadiona.

Xavi je potpisao ugovor do 2024., a sve je obavljeno na terenu stadiona. "Ovo je povijesni dan za Barcelonu. Dobrodošao Xavi", izjavio je pun emocija predsjednik kluba Joan Laporta.

Xavi je istaknuo da je došao spreman za ovaj posao i da je Barca najveći klub na svijetu.

"Hvala svima. Ne želim da me svladaju emocije, ali sav sam se naježio. Ovo je najveći klub na svijetu i radit ću puno da opravdam vaša očekivanja. Za Barcelonu nisu prihvatljiviji remiji i porazi, mi moramo pobjeđivati u svim utakmicama. Došao sam spreman, moj DNK nije se promijenio. Mi moramo preuzeti stvari u svoje ruke, imati posjed lopte, stvarati prilike, biti žestoki. Pred nama je misija da spasimo puno toga što smo izgubili", istaknuo je Xavi.

Nova prilika za kritiziranu zvijezdu

Xavi je na predstavljaju progovorio i o francuskom ofenzivcu Ousmaneu Dembeleu (24),koji je u Barcelonu je stigao 2017. godine za više od 120 milijuna eura i smatralo se da će biti jedan od igrača koji će nadomjestiti sjajnog Brazilca Neymara koji je ranije otišao PSG.

No, on na Camp Nou nije ispunio (pre) velika očekivanja i njegovo vrijeme u Barci obilježile su brojne ozljede i fizička nepripremljenost zbog kojih je propustio mnogo utakmica. Također, njemu ugovor traje do kraja ove sezone i pregovori oko potpisivanja novoga se ne razvijaju dobro.

A sada će mu Xavi, po svemu sudeći, dati priliku da postane glavni igrač u njegovoj ekipi.

"Na svojoj poziciji Dembele s napornim radom može postati najbolji na svijetu. Produživanje ugovora s njim će mi biti prioritet", otkrio je Xavi na press konferenciji.

Barcelona se trenutačno nalazi na devetom mjestu Primere, sa 11 bodova manje od vodećeg Real Sociedada i 10 manje od najvećeg rivala Real Madrida.