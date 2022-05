Već dugo kruže glasine o tome kako će sjajni poljski napadač Robert Lewandowski na kraju ove sezone napustiti Bayern München i nastaviti karijeru u novom klubu, a u četvrtak je njemački Bild objavio da će se to sigurno dogoditi te da će Poljak od sljedeće sezone biti igrač Barcelone.

Sport 1 pak javlja da je klub već pristao na transfer Lewandowskog ovog ljeta te da čekaju ponudu Barcelone, a spominje se odšteta od 40 milijuna eura. Na tu temu progovorio je sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

"Ne, Barcelona nam nije poslala ponudu. Lea ima ugovor do idućeg ljeta. Rekao nam je da želi nešto novo, ali naš stav je jasan. Ima ugovor do 30. lipnja 2023. To je činjenica. Razgovarali smo i rekao mi je da ne želi prihvatiti našu ponudu o produženju ugovora te da bi želio napustiti klub", kazao je Salihamidžić.

Treneru Barcelone , Xaviju, na presici je pak postavljeno pitanje je li 34-godišnji Poljak možda malo prestar da bi ga se zvalo pojačanjem.

"Njegova dob me ne brine. Uostalom, Danija Alvesa smo doveli kad je imao 38 godina. Igrači se danas paze, profesionalniji su nego prije. Najbolji primjeri za to su Alves, Ibrahimović, Modrić, Cristiano i Messi su najbolji primjeri", poručio je.