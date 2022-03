Jedno od najtraženijih imena na nogometnoj sceni sigurno je mladi Norvežanin Erling Braut Haaland. Za ponajboljeg napadača današnjice zainteresirani su mnogi velikani, pa tako i Barcelona.

Katalonski klub za koji dan igra osminu finala Europa lige protiv turskog Galatasaraya, a uoči tog susreta trener Xavi odradio je konferenciju za novinare, koja je bilo poprilično zanimljiva.

Haalanda se već u nekoliko navrata selilo iz Borussije Dortmund, a među njegovim novim destinacijama spomenuta je i Barcelona. Mnoge je zanimalo što Xavi ima za reći po tom pitanju i ima li Barca financijskih sredstava da dovede Norvežanina?

Nešto je najavio?

"Napisali ste da sam razgovarao s Haalandom, ali ja se ne sjećam da sam ga vidio.Ipak, uvijek je dobro vrijeme za potpisati s Barcelonom, najbolji klub na svijetu. Otkad sam ja stigao, nijedan nas nogometaš nije odbio…", rekao je Xavi pa zaludio navijače.

Upitali su ga i da prokomentira večerašnji susret Real Madrida i PSG-a.

"Neki će reći da je Santiago Bernabeu Messijevo dvorište, ali ja to ne bih tako rekao. Leo je sjajno igrao posvuda. Ja vas neću lagati, ne idem nigdje na večeru i večeras ću gledati tu utakmicu. Želim sve najbolje Messiju i Neymaru, oni su moji prijatelji. Neka bolji pobjedi, ako to budu njih dvojica, još bolje", pojasnio je.

Potom je prokomentirao susret s Galatasarayem i pričao o tome kako Barca ne igra Ligu prvaka:

"Svejedno smo jako uzbuđeni, bez obzira na to što to nije Liga prvaka. To je Europa i mi uvijek želimo pobjeđivati. U dobrom smo ritmu, moramo ih napasti, kreirati prilike i igrati našim stilom. Moramo postići dobar rezultat na našem terenu jer u Turskoj nikad nije lako", zaključio je.