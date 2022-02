U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 26. kola španjolskog prvenstva Barcelona je na Camp Nou pobijedila Athletic Bilbao s 4-0 (1-0).

Pierre-Emerick Aubameyang je u 37. minuti svojim petim golom u posljednje tri utakmice doveo Barcelonu u vodstvo, a poslao je loptu u mrežu nakon što je Piquet udarcem glavom pogodio gredu.

Ousmane Dembele je u 73. minuti udvostručio Barceloninu prednost sjajnim udarcem iskosa s lijeve strane u bliži gornji kut vrata iznad nemoćnog gostujućeg vratara Simona.

Za 3-0 je u 90. minuti pogodio Luuk de Jong udarcem glavom nakon ubačaja Dembelea. Isti je igrač gotovo s istog mjesta ubacio i u trećoj minuti sučevog dodatka, kad je Memphis Depay podmetnuo nogu i skrenuo loptu u mrežu za konačnih 4-0.

Najbolji

Sjajnu predstavu odigrao je španjolski veznjak Pedri. Trener Xavi za njega je nakon susreta samo imao riječi hvale.

"Što se tiče talenta, nisam na svijetu vidio igrača kakav je on. Nema ga. Ne kažem ovo da bi ga hvalio jer on je tip koji ne voli da ga se hvali. Modrić ili De Bruyne su veliki igrači, ali u pogledu čistog talenta Pedri je najbolji na svijetu. Način na koji razumije i čita igru, kako prolazi između linija i ulazi iza leđa čuvarima. Jako me podsjeća na Andresa Iniestu", poručio je Xavi.

