Borussia Dortmund doživjela je neočekivan poraz u 2. kolu Njemačke lige u gostima kod Freiburga (1:2).

U prvom poluvremenu Borussia je imala više od igre i imala je čak 11 udaraca prema golu, ali ni igrači Freiburga nisu ostali bez prilika. Zabili su nakon sjajnog slobodnog udarca Vincenza Grifa u šestoj minuti. U drugom poluvremenu, nakon početnog pritiska Dortmunda u 53. minuti, zabili su nakon kontre, a pogodak je postigao Mađar Roland Sallai.

Crno-žuti su nastavili s pritiskom, smanjivši rezultat u 59. minuti nakon autogola Yannika Keitela, no slavni klub iz Dortmunda nije mogao doći do boda niti do potpunog preokreta.

Brekalu je malo trebalo

Wolfsburg se popeo na vrh ljestvice pobjedom u Berlinu protiv Herthe (2:1) preokretom u drugom dijelu, koji se poklopio s ulaskom Josipa Brekala u 70. minuti. Hertha je vodila golom Lukebakia (60'), a klubu iz Vučjeg grada su trijumf donijeli Baku (74') i Nmeache (88'). Brekalo je bio asistent za pobjednički pogodak Vukova.

Novi prvligaš Bochum je kod kuće pobijedio Mainz, a prvi pogodak Holtmanna u 21. minuti zasigurno će biti jedan od najljepšh ove sezone. Veznjak Bochuma je u solo prodoru nanizao šestoricu igrača Mainza i zabio fenomenalan gol.

U kasnijoj je utakmici Bayer Leverkusen pobijedio Borussiju Monchengladbach 4:0.