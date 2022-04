Organizatori najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu Wimbledona u srijedu su i službeno potvrdili kako ruskim i bjeloruskim predstavnicima neće biti dopušten nastup na ovogodišnjem izdanju tog turnira zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Vijest o zabrani nastupa ruskih i bjeloruskih predstavnika ranije je objavilo više britanskih i američkih medija, a ona je sad dobila potvrdu.

"Shvaćamo kako je ovo teško za prihvatiti osobama kojih se to tiče jer nažalost moraju snositi poljedice postupaka ruskog režima. No, s obzirom na važnost činjenice kako sport ne smije biti upotrijebljen za promociju ruskog režima te zabrinutost za sigurnost igračica i igrača ne vidimo drugu mogućnost", objavio je predsjednik All England Lawn Tennis Cluba (AELTC) Ian Hewitt.

Wimbledon je tako postao prvi teniski turnir koji je zabranio nastup ruskim i bjeloruskim sportašima.

Međunarodni teniski savez (ITF) isključio je ruske i bjeloruske reprezentacije iz ekipnih natjecnaja, ali je dopustio tenisačicama i tenisačima nastupanje bez nacionalnih obilježja kako na ATP i WTA turnirima tako i na ITF Touru.