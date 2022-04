Slavni nizozemski nogometaš Wesley Sneijder prije tri godine objavio je prekida igračku karijeru, da bi se godinu dana kasnije pojavila vijest će opet zaigrati. Nizozemski mediji objavili su u ljeto 2020. da će pristupiti Utrechtu, klub iz rodnog grada.

"Wesley želi izgubiti kilograme i vratiti se u formu, a misli da će mu to biti poticaj za nastavak karijere. Nije ga dugo bilo na terenima, ali još želi igrati nogomet", kazao je svojedobno njegov brat Jeffrey Sneijder, jedan od trenera DOS-a, dok se Utrecht također oglasio i objavio da je "sve na Wesleyu". no, na koncu se to nije dogodilo.

Dvije godine kasnije pojavio se na jednoj humanitarnoj utakmici za pomoć Ukrajini, a nakon toga počela je kružiti njegova fotografija na kojoj se vidi da se malo 'zapustio' otkako je u mirovini.

Sneijder je za Nizozemsku odigrao rekordne 134. utakmice, a u dresu Oranja je postigao 31 pogodak. Najveći uspjeh za reprezentaciju svakako mu je Svjetsko srebro u Južnoj Africi 2010., kada je Nizozemsku predvodio do finala Svjetskog prvenstva, gdje je poražena od Španjolske.

U dresu talijanskog Intera 2010. godine osvojio je Ligu prvaka, a osim za Nerazzurre još je igrao za nizozemski Ajax, španjolski Real Madrid, turski Galatasaray, francusku Nicu i katarsku Al-Gharafu.