Najpoznatiji novinar na svijetu Fabrizio Romano potvrdio je da Luka Vušković na kraju dugačke sage oko njegovog transfera ide u Tottenham.

Kada Romano napiše "here we go", to je praktično zaključen posao, Talijan je napisao da uprava Hajduka razmjenjuje papire s londonskim klubom.

Prema engleskom Evening Standardu Vušković će biti plaćen 12 milijuna funti, što je oko 14 milijuna eura.

Ukoliko je to istina, Vušković će prestići cijenu za koju je Nikola Vlašić otišao u Everton.

Isti izvor tvrdi da će proći još neko vrijeme dok se pridruži Spursima i da bi mogao ostati u Hajduku do veljače 2025. godine, ili će ga Tottenham poslati na posudbu u Nizozemsku ili Englesku.