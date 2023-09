Španjolski nogometni savez (RFEF), sastavljen od 19 regionalnih saveza, zatražio je "trenutnu ostavku" predsjednika Luisa Rubialesa (46) jer je poljubio u usta nogometašicu Jennifer Hermoso (33) tijekom dodjele zlatnih medalja na Svjetskom prvenstvu.

No, to se nije dogodilo. Rubialesova majka štrajkala je glađu, suspendirala ga je FIFA, nije popuštao, ali to će u budućnosti napraviti.

Tijekom gostovanja kod poznatog novinara Piersa Morgana odlučio je pred kamerama podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Španjolskog nogometnog saveza nakon skandala:

"Što se tiče moje ostavke, da, učinit ću to. Učinit ću to jer ne mogu nastaviti svoj posao.Razgovarao sam s ocem, s kćerima, s bliskim prijateljima. Rekli su mi ‘sada se moraš usredotočiti na svoje dostojanstvo, da nastaviš svoj život inače ćeš povrijediti ljude koje voliš, sport koji voliš i ono što voliš gradili smo dugo‘. Morao sam pretrpjeti mnogo ovih posljednjih nekoliko tjedana, ali ne radi se samo o meni…"