Vušković: 'Trener Hajduka je govorio neistine o meni, a Kranjčar je u jednom bolji od Messija i Modrića'

Luka Vušković, jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša ove sezone briljira na posudbi u belgijskom Westerloou, gdje je u 20 prvenstvenih utakmica zabio čak šest golova.

Splićanin će tek za nešto više od mjesec dana napuniti 18 godina, a u razgovoru za belgijski Nieuwsblad javno je prozvao bivšeg trenera Hajduka, Ivana Leku.

"Moj odnos s Lekom nije bio baš najbolji. Kad se bližio moj transfer rekao je neke stvari o meni koje nisu bile točne. Da ne treniram najbolje i da mislim samo na sebe. To su, naravno, bile prave besmislice", rekao je Vušković pa pričao o svojim prvim seniorskim koracima u Hajduk:

"U klubu su svi čekali da napunim 16 godina kako bih konačno mogao zaigrati za prvu momčad Hajduka. Dva dana poslije mog 16. rođendana trener Leko me stavio u početni sastav protiv Dinama, igrao sam puno i osvojili smo Kup. Iskusni igrači su se brinuli o meni, a Livaja je jako dobar prijatelj s mojim ocem."

Dotaknuo se i igranja za mladu reprezentaciju Hrvatske gdje ga je pak oduševio Niko Kranjčar.

"Kad sam ga jednom vidio kako odigrava duge lopte, nisam mogao vjerovati svojim očima. Nitko u tome nije bolji od njega. Ni Messi ni Modrić, nema šanse. Baš nitko."

Otkrio je Belgijcima da je 'Split najljepši grad na svijetu', ali i da je 'vrlo skup', a potom se dotaknuo i svoje karijere:

"Manchester City je bio prvi klub koji se javio, a otac mi je odmah nakon toga rekao da me želi i Tottenham. Spursi su za mene pripremili vrlo dobar plan, a kad sam čuo sve detalje, to me uvjerilo da izaberem njih. Samo ću raditi ono što mi klub kaže. Znam da je puno stopera Tottenhama ozlijeđeno. San mi je igrati pored stopera kao što su Cristian Romero i Micky van de Ven."

