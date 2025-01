Hajduk dominira protiv njemačkog trećeligaša u prvoj utakmici na pripremama u Španjolskoj

HAJDUK: Buljan - Hrgović, Šarlija, Prpić, Diallo - Žaper, Sigur - Durdov, Kalik, Brajković - Livaja

klupa: Lučić, Bezeljak, Trajkovski, Rakitić, Čalušić, Melnjak, Žeravica, Elez, Pukštas, Mlačić, Krovinović, Sanyang, Uremović, Biuk, Jurak, Sekelin, Skoko, Đolonga, Zudin

OSNABRUCK: Jonsson - Tesche, Zwarts, Kehl, M. Muller, J. Muller, Wiemann, Gnaase, Niehoff, Karademir, Kölle

klupa: Böggemann, Conus, Gyamfi, Amoako, Simakala, Goguadze, Semic, Henning, Beermann, Langhammer, Kroll, Kayo

Nogometaši Hajduka od 14 sati igraju prvu utakmicu u okviru središnjeg dijela priprema u Španjolskoj. Suparnik Bijelima je njemački trećeligaš Vfl Osnabrück.

Gennaro Gattuso je od prve minute poslao jaku momčad. Iz nekih idealnih 11 nedostajali su tek Rakitić, Lučić i Uremović, a Bijeli su se od samog početka postavili na 'sredinu ringa'. Od prve minute zaigrao je i Mihael Žaper, nakon gotovo godine dana izbivanja. Ozlijedio se 17. veljače 2024. kada mu je na gostovanju kod Rudeša u Kranjčevićevoj stradalo koljeno. Upravo je Žaper bio taj koji je u prvim minutama počinjao većinu akcija Bijelih koji su zatim preko desne strane i visoko postavljenog Hrgovića tražili put do suparničkog gola. Lijepo je Durdov s desne strane u sedmoj minuti pucao, ali odbila se lopta od bloka u korner odakle je Brajković ubacio, a Livaja pucao, no ipak neprecizno. Brajković je nakon toga dodatno živnuo na lijevoj strani i u par navrata dobro driblinzima izborio poziciju za udarac. Međutim, i on je bio neprecizan.

NAJAVA

Iako je prvotno bilo dogovoreno kako će se susret igrati 120 minuta (2x60), naknadnim dogovorom klubova odlučeno je da će se igrati standardnih 90 minuta. Momčad današnjeg suparnika Bijelih nalazi se na pretposljednjem mjestu njemačke treće lige, a vodi ih 53-godišnji njemački stručnjak Marco Antwerpen. Ovaj susret bit će im prvi od dva koja će odraditi u okviru priprema za nastavak prvenstva koje ponovno kreće 18. siječnja.

Podsjetimo, nogometaši Hajduka u svoju pripremnu bazu, resort La Finca koji se nalazi u blizini Alicantea, stigli su u ponedjeljak navečer. Momčad je pod vodstvom trenera Gennara Gattusa i njegovog stručnog stožera do sada odradili dva treninga, a pred njima su tri pripremne utakmice u sljedećih tjedan dana.

Bijeli će nakon ove utakmice, u sljedećim danima igrati još protiv mađarskog Ujpesta i švedskog Elfsborga. Utakmica Vfl Osnabrück - Hajduk zatvorena je za javnost.

