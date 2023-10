Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je na TV Prva i pričao s novinarom o sportskim zbivanjima u regiji i Zdravku Mamiću:

"Dvaput smo se sreli Mamić i ja. Nikad nisam s njim duže razgovarao, ali kad netko napravi takav uspjeh, vi to morate poštovati. Je li on ostavio ovakav Dinamo ili netko drugi? Bit će da je on… Je li on napravio jako uspješan Dinamo? Na moju žalost jest i jedva sam čekao da to vrijeme prođe. Jako sam sretan što je Zvezda regionalni lider u nogometu i značajno ispred hrvatskih klubova."

Nakon toga se osvrnuo na lošu sezonu Dinama, te razgovarao o potencijalnom meču Zvezde i Modrih: "Hoće li doći do utakmice Zvezde i Dinama? Pa nisam siguran da će oni narednih godina igrati Ligu prvaka, ali ako Zvezda ispadne u Europa ligu… Doduše, sad oni ni ne igraju Europa ligu nego ovu "ligu bez briga". Iduće godine je moguće ako Zvezda ispadne u Europa ligu. Ovo je bilo navijački", kaže Vučić i nastavlja:

"Pobijedila bi Zvezda. Partizan je izgubio u Tuđmanovo vrijeme, a Zvezda bi sad pobijedila. Mamić je rekao prije dvije godine da bi Dinamo pobijedio? Ma kakvi… Još prije dvije godine sam govorio da je vrijeme za pobjedu Zvezde i nadam se toj utakmici. Svi drugi bježe od te utakmice, a ja se nadam toj utakmici, fair-playu i pobjedi naše ekipe."