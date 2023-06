Ukrajinski nogometaš, nogometaš engleskog viceprvaka Arsenala, Oleksandr Zinčenko proveo je nekoliko dana u svojoj ratom pogođenoj domovini i za medije ispričao dojmove. Zinčenko je sada bio prvi put u ukrajini otkako je u ožujku prošle godine počela ruska agresija.

"Bilo je zastrašujuće živjeti u tim uvjetima, u trenutnoj situaciji u Ukrajini", rekao je za Evening Standard Zinčenko koji je jedva suzdržavao suze.

"To je rat, pravi rat, no zapazio sam jednu stvar - nevjerovatno je to što su se ljudi u Ukrajini navikli na tu rutinu i nastavili živjeti kao da je to normalno. Ruska vojska trenutačno granatira i raketira Ukrajinu tijekom noći. Rade to u sitne noćne sate, između 1.00 i 5.00. Ljudi zato teško spavaju, oni ljude drže u stalnom strahu. Ljudi pokušavaju zaspati i odmarati tokom noći sa svojom djecom, a onda se odjednom začuju sirene. Ljudi se u panici bude odlaze pod zemlju u ubunkere i spašavaju gole živote...", rekao je pa nastavio:

"Nikad ne znate gdje bomba ili raketa mogu pogoditi. U svakom trenutku možete izgubiti sve što imate. Prije nekoliko dana Rusi su srušili branu. Priče koje sam čuo, ne mogu ni zamisliti. Neki ljudi nemaju priliku izaći iz svojih kuća jer je voda previsoka. Čuo sam jednu strašnu priču o ženi koja pokušavala spasiti dvije male bebe rođene prije samo nekoliko mjeseci. Bila je na krovu s njima, držala se posljednjim snagama i pokušavala preživjeti. Nažalost, nisu uspjeli..."

Na kraju je Zinčenko progovorio o svojem stanju i poručio da je prekinuo kontakte s ruskim nogometašima.

Nogomet mi je spas; kad sam na terenu, tek tada zaboravljam sve. Glava mi je od početka rata "izgubljena", ali imam obitelj i moram nastaviti. Odavde mogu više pomoći svojoj zemlji i ljudima, nego da sam trenutačno tamo. Ali, obećajem, pogotovo sada - stvarno želim biti tamo i sigurno ću nakon nogometne karijere živjeti u Ukrajini. Ako govorimo o ruskim nogometašima, nisam se ni s kim čuo od invazije. Imam iskustvo igranja u Rusiji prije Manchester Cityja i tamo sam imao mali krug prijatelja. Sad je taj krug (p)ostao čista nula. Da moja zemlja napadne neku drugu, kunem vam se, ja bih bio jedan od prvih koji bih javno istupio i osudio taj čin. I nikad se ne bih vratio u svoju zemlju, nikad...", zaključio je.