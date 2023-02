Legendarni hrvatski nogometaš Darijo Srna gostovao je kod Marija Stanića u emisiji "Neuspjesi prvaka" na Arena sportu i razgovarao o raznim temama. bilo je riječi o ratu u Ukrajini, njegovom Hajduku te o ranom odlasku u tada još malo poznati ukrajinski Šahtar, čija je postao igračka legenda, a i sada u tom klubu obnaša direktorsku funkciju.

"Želio sam osigurati sebi i obitelji egzistenciju. To je bio najveći razlog‘, jasno je poručio Srna.

Najemotivniji dio intervjua bio je onaj u kojemu je Srna govorio o dopinškoj aferi 2017. godine nakon koje je suspendiran.

''Svi su stali na moju stranu, od novinara, bivših igrača, trenera... Tu osjetiš zadovoljstvo i vjeruješ da nisi kriv. To me ojačalo u životu, puno je značilo ljudima oko mene, mojoj obitelji... Bilo mi je jako teško nositi se s tim, u tom sam trenutku patio više nego ikad. Ne možete dobiti rat, to je prirodan proces, ali ovo me ubilo više od očeve smrti jer sam i njega na kraju razočarao. Bio je to udarac za mene. Ne mogu to opisati, najteži poraz u životu. Supruga me spasila i bodrila'', poručio je Srna.

Srna je, podsjetimo, pao na dopinškoj kontroli nakon utakmice između Šahtara i Napolija u Ligi prvaka. Priznao je krivnju, ali i istaknuo da je zabranjeno sredstvo uzeo nenamjerno.