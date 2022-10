Liverpool je u prošlom kolu svladao West Ham, a prije toga srušili su Pepa Guardiolu i njegovu nezaustavljivu ekipu. Taman kada su mnogi pomislili da će se Jurgen Klopp i njegova momčad izvući iz krize - novi problemi.

U 13. kolu momci s Anfielda gostovali su kod Nottingham Foresta, koji je usprkos velikim ulaganjima užasno ušao u sezonu te su bili uvjerljivo posljednji. Ipak, danas su uspjeli priuštiti iznenađenje i svladati Liverpool s 1:0. Strijelac pobjedonosnog pogotka bio je Taiwo Awoniyi u 55. minuti susreta.

Kloppova momčad muku muči s ozljedama; ne mogu računati na Luisa Diaza, Dioga Jotu, Nabyja Keitu, Ibrahima Konatéa i Joela Matipa.

Zapamtit će ga

Liverpool je dominirao susretom, barem što se tiče lopte u nogama, koju je momčad Jurgena Kloppa imala 75 posto vremena. Uputili su 16 udaraca na gol, od toga sedam u okvir, koliko je imao i domaćin iz deset pokušaja.

A heroj susreta bio je vratar Nottinghama, Dean Henderson, koji je imao nekoliko fantastičnih obrana, a najviše se istaknuo na kraju susreta kada je izludio igrače, ali i navijače Liverpoola.

Očito su mu navijači nešto dovikivali za vrijeme utakmice, a on im je vratio na najbolji mogući način, sjajnim obranama. No, nije se time zadovoljio, pa ih je počasti s jednim "srednjakom" uz osmijeh od uha do uha.