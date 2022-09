Iako je svoju karijeru završio 2015. godine, malo tko je zaboravio na Ronaldinha, jednog od najatraktivnijih igrača u povijesti nogometa.

Upravo je nasmijani čarobnjak bio jedan od onih nogometaša zbog kojih se dolazilo na stadione, zbog kojeg bi se probavale najnovije finte na školskom igralištu i zbog kojeg su se mnogi ljudi na svijetu zaljubili u nogomet. Svoju je karijeru počeo u Gremiju, a 2001. godine stigao je u Europu, točnije PSG.

Nakon briljantnih izdanja na SP-u 2002. i u dresu pariškog sastava, Ronaldinho 2003. godine prelazi u Barcelonu i kako bi se reklo, ostalo je povijest. Brazilac je iz pepela dignuo posrnulog velikana i u svega nekoliko godina osvojio sve što se osvojiti dalo.

Neočekivana reakcija

U dresu Barce dva puta je osvajao španjolsku La Ligu, kao i Kup Kralja, dok je u sezoni 2005./2006. osvojio Ligu prvaka. 2008. godine prelazi u Milan s kojim je osvojio Seriju A, a potom odlazi u Brazil gdje je igrao za Flamengo i Atletico Mineiro. S Mineirom je osvojio Copu Libertadores, južnoameričku inačicu Lige prvaka, da bi potom igrao u Meksiku, točnije u Queretaru. Karijeru je zaključio u Fluminenseu.

Uvijek je bio poznat po dobrom raspoloženju i osmijehu, kojeg je rijetko kada skidao s lica. Obožavatelje je uvijek rado pozdravljao te je rijetko imao ispade loše volje. No, i on je čovjek pa ga je tako očito jako iznervirao mladi tiktoker. Dva dječaka su čekala da Ronaldinho prođe kroz tunel kako bi se našalili na njegov račun. Gurnuli su mu loptu kroz noge, a to se Brazilcu nije svidjelo te je odlučio napucati loptu u tiktokera koji je ostao zbunjen.

Popularni Ronaldinho sve je iznenadio svojom nervoznom reakcijom, ali to samo potvrđuje da je i on čovjek.