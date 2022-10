Trenutak kada su svi navijači Hrvatske simultano uzdahnuli, zajedno s izbornikom Zlatkom Dalićem i njegovi stožerom na klupi reprezentacije, bio je onaj na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Austrije 25. rujna.

U 18. minuti susreta ozlijedio se ključni igrač veznog reda Vatrenih, Marcelo Brozović i odmah je napustio teren. Brozović je nezamjenjivi član prve postave i Hrvatska je bez njega dosta slabija, odnosno, u cijelom rosteru ne postoji igrač koji bi mogao nadomjestiti Marcela i stoga je jasno odakle tolika briga oko toga hoće li on biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

Mundijal počinje koncem studenog u Kataru, a talijanska Gazzetta dello Sport piše kako će on biti spreman do tada. Prognoziralo se nakon ozljede da ga neće biti više od mjesec dana, ali Gazzetta piše kako će Brozović sljedeći tjedan ići na snimanje bedra i kako će se vjerojatno do kraja mjeseca oporaviti.

Na teren bi mogao već 29. listopada protiv Sampdorije ili 1. studenog protiv Bayerna u Ligi prvaka. Dakle, Brozović će već imati nekoliko odigranih utakmica i bit će, nadamo se, u punoj spremi za Katar.