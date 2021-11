Sa savršene četiri pobjede iz četiri utakmice skupine B nogometaši Liverpoola su se plasirali u osminu finala Lige prvaka. Nakon po jedne pobjede protiv Milana i Porta igrači engleske momčadi su drugi put nadjačali madridski Atletico kojeg su ovaj put, na svom Anfieldu, svladali 2-0.

Utakmica je, zapravo, bila gotova nakon samo dvadeset minuta igre. Toliko je trebalo Liverpoolu da zabije golove (Jota u 13. i Mane u 21. minuti). U 36. minuti su madridska kola dodatno skliznula nizbrdo jer je isključen Felipe i time je označena predaja gostiju. Od 69. minute za goste je igrao hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko. Liverpool drži vrh ljestvice s 12 bodova. Porto ima pet, Atletico četiri, a Milan samo jedan bod.

Nakon utakmice pred kamere je stao menadžer Liverpoola, Jurgen Klopp, koji je održao vrlo zanimljiv govor o jednoj od gorućih nogometnih tema, pretrpanosti rasporeda i umoru nogometaša. No, prvo se malo našalio i nasmijao sve.

Novinar CBS-a ga je pohvalio i rekao kako se mnogi treneri u svijetu dive njegovim trenerskim vještinama, a Klopp je imao sjajnu repliku. "Pa Ted Lasso me spomenuo i to mi je bolje nego da sam dobio nekakav trofej za najboljeg menadžera", ispalio je Klopp i nasmijao novinara. Inače, Ted Lasso je lik iz istoimene serije, a riječ je o Amerikancu, nogometnom menadžeru, koji dobiva priliku voditi londonskog Premierligaša i da vam ne "spojlamo", uglavnom serija je vrlo duhovita, glumačka postava je sjajna i pokupila je brdo nagrada, a eto gleda ju i Klopp.

'Mi više ne treniramo'

No, nakon toga se Klopp malo uozbiljio i progovorio o problemu.

Ne mogu igrače održati svježima, to nije moguće, jer raspored je takav da ide protiv nas. Treba nam puno sreće. Mi zapravo više ne treniramo, samo se oporavljamo i onda dolazi sljedeća utakmica s West Hamom. Dečki koji su danas igrali su nešto malo trenirali, ali kada igrate u ovom ritmu, nemoguće je održati igrače svježima. Zato jesam zagovornik toga da se smanji broj utakmica", rekao je Klopp i zatim nastavio.

"Nogomet bi bio puno bolja igra kada bi nama trenerima dozvolili da više radimo s igračima i razvijamo igru. S tehničke strane igrači bi mogli pokazati koliko su dobri, a s fizičke strane bi to sasvim drugačije izgledalo. Mogli bismo promijeniti čak šest sustava igre u jednoj utakmici, ali nemamo vremena to istrenirati. Zato nam je teško. No, svim velikim ekipama je isto pa je samim time natjecanje pošteno", zaključio je Klopp.