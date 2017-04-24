Tako je bilo i za vrijeme te poslije posljednjeg El Clasica iz kojeg su Katalonci izašli kao pobjednici još jednom odličnom partijom Lionela Messija.

Ovaj put bio je sporan start braniča Reala nad najboljim igračem Barcelone zbog kojeg je u 77. minuti zaradio isključenje.

Dok je izlazio s travnjaka Ramos je sarkastično gestikulirao prema Piqueu.

Nakon utakmice dvojac je stao pred novinare.

"Kada dođe doma požalit će zbog toga što je napravio. Bio je to čisti crveni karton. S dvije noge je uklizao dok je Messi bio u čistoj prilici. Ovdje, na Bernabeuu, naviknuti su na popustljivo suđenje, a kada sudac dobro odradi posao onda je im je on loš", kazao je Pique da bi im sol na ranu dodatno utrljao objavom na Twitteru.

Ramos mu je pak odgovorio kako uvijek priča o sucima.

"Cijelo vrijeme samo priča o suđenju. Stalno vrši pritisak pa i preko Twittera se non-stop žali. Za mene je crveni karton pretjeran. Priznajem da sam kasno startao, ali ga nisam imao namjeru povrijediti. Ne žalim zbog gestikuliranja Piqueu, ali žalim jer sam ostavio momčad na cjedilu", kazao je Ramos i nastavio.

"Nemam problema s njim, ali nemojte misliti da ću ga odmah poslije ovih pitanja zagrliti. Prema njemu sam pljeskao, a ne sucu. On brani svoju momčad, ja svoju. Kada nismo u reprezentaciji tako stvari stoje. Oni uvijek pričaju o suđenju, a mi to ne želimo. S obzirom na rezultat ovaj put to neće napraviti", rekao je Španjolac da bi u drugom intervjuu još jednom progovorio o uklizavanju.

"Messiju nije bilo ništa. Skočio je i nisam ga dodirnuo. Znam da je Pique rekao da ću zažaliti kada pogledam snimku, ali nakon što sam se ohladio i odgledao je, još uvijek imam isto mišljenje", završio je.

Barcelona i Real imaju isto broj bodova te dijele vrh tablice, ali Madriđani imaju utakmicu manje.