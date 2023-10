Ovo je bila jedna od naših najboljih predstava, definitivno, kazao je velški izbornik Robert Page nakon trijumfa protiv Hrvatske (2-1) koji je njegovu momčad vratio u igru za plasman na EURO 2024.

"Bod koji smo osvojili u Hrvatskoj je bio izvanredan, ali ovo večeras je bila druga razina. Znali smo da ćemo morati patiti bez lopte i da će oni imati visok postotak posjeda. Dečki su bili izvanredni," kazao je 49-godišnji Velšanin.

"Plan koji smo imali je uspio i ovo je još jedna posebna noć. Ponosan sam na svakoga od igrača," dodao je i dotaknuo se dvostrukog strijelca: "Stvarno sam zadovoljan zbog Harryja, jer puno vremena prolazi nezapaženo. Ali on igra Premier ligu s razlogom. Prvoklasan je na treninzima i potpuno je zaslužio ta dva gola," naglasio je Page o veznjaku Fulhama.

Oduševio u jubilarnom nastupu: 'Svašta se pričalo...'

Junak susreta je bio dvostruki strijelac Harry Wilson: "Velika večer za mene, 50. put sam igrao za reprezentaciju, što nisam mogao ni sanjati. No noćas nisam ja glavna tema, već momčad. Vjerujemo u kvalitetu koju imamo, 100 posto podržavamo izbornika. Znamo da se svašta pričalo, neki komentari stizali su od ljudi od kojih to nismo očekivali. To nam nije pomoglo u pripremi utakmice"

Hrvatska ovisi o Walesu

Dva kola prije kraja kvalifikacija Wales sam odučuje o svojoj sudbini. Pobjedama u Armeniji i kod kuće protiv Turske, osigurao bi plasman na EURO i tako se iz naše skupine pridružio Turcima koji su sigurni putnici. Hrvatska bi tada završila u dodatnim kvalifikacijama.

"Mi smo na dobrom mjestu i jedva čekamo da se ponovno nađemo. Pucamo i spremni smo za polazak," poručio je velški izbornik.

Zadovoljstvo nije skrivao niti kapetan Ben Davies.

'Prvim nositeljima smo uzeli četiri boda'

"Jako sam ponosan, ovo je izvrstan rezultat za nas. Podigli smo se i igrali dobar nogomet, ovaj rezultat je nagrada na naše napore."

"Išli smo punim gasom od početka, ali smo ostali čvrsti i organizirani, i znali smo da imamo tu kvalitetu naprijed. Igrali smo protiv prvih nositelja u skupini i uzeli smo im četiri boda, to je dokaz naše kvalitete," dodao je branič Tottenhama.

