“Arijana Ademija sam u prvi sastav gurnuo još tamo 2010. godine bez straha, jer se i tada već vidjelo da je pravi igrač, da će biti lider. Izrastao je, uz sve nedaće koje su ga pratile, u jednog od najvećih igrača Dinama, pravog vođu, lidera i sjajnu osobu. Naravno da ti je žao što odlazi, jer je bio predvodnik velikih rezultata ove generacije Dinama, ali treba ga razumjeti i zaželjeti mu svu sreću uz nadu da će se po završetku karijere vratiti u Dinamo”, prokomentirao je sinoć transfer kapetan Dinama u Kinu njegov prvi trener u Dinamu Velimir Zajec.

Promocija biografije 'Zeko'

Jedna od najvećih legendi kluba iz Maksimira nalazi se na svojevrsnoj turneji po Hrvatskoj na kojoj promovira svoju biografiju “Zeko”, pa je tako na sinoćnjoj promociji u Svetoj Nedjelji upitan i o aktualnostima u Dinamu.

“Dinamo je najjači u ligi, to je jasno, ima ponovno nove nade. Gledao sam nedavno derbi i u tih par minuta me oduševio mladi Gabriel Rukavina. Baš se vidi da će biti sjajan igrač. Nazvao sam baš bio i njegovog tatu Tomislava Rukavinu koji je bio moj igrač. Što se aktualne situacije tiče u klubu, vjerujem da će se taj gordijski čvor uspjeti odmotati i Dinamo pronaći svoj put, a po meni to je jedino prava privatizacija, bilo velikog kapitala ili puno malih dioničara”, kazao je Zajec.

U društvu Zajeca bio je i njegov nekadašnji igrač u Dinamu, ali i Panathinaikosu, Silvio Marić.

“Ta generacija iz osamdesetih, Zeko, Cico, Mlinka, Štef, nama klincima bila je pojam. Zarazili su nas nogometom, a posebno sam sretan što sam na prijelazu iz juniora u seniore radio upravo s Velimirom Zajecom. Imao sam tu sreću na kraju da mi treneri budu i Cico i Zeko. Bili su drugačiji karakterno, pa i kao igrači tada, ali su nama bili sve u tim godinama i napravili su s nama prave rezultate”, kazao je Marić.

Prije godinu dana biografija puštena u prodaju

Velimir Zajec nastavlja svoju turneju promocijom u Jastrebarskom (petak u 19h), Čakovcu (ponedjeljak u 19h) i Koprivnici (idući četvrtak u 19h). Knjiga “Zeko – biografija Velimira Zajeca” puštena je prije godinu dana u prodaju, a na 480 stranica kroz razgovore s 96 sugovornika i više od 100 arhivskih članaka, autor knjige Sanjin Španović ispričao je Zajecovu karijeru ne samo kao kapetana Dinama, već i onu kao igrača Panathinaikosa, te trenera i direktora ova dva kluba i otkrio brojne nepoznate detalje povezane i s brojnim hrvatskim i grčkim nogometnim legendama.

Također, u knjizi se nalazi i preko 150 fotografija od kojih brojne nisu nikad dosad viđene u javnosti. Knjiga je naišla i na brojne komplimente i pohvale ne samo brojnih čitatelja, već i Dinamovih igrača i trenera, novinara i književnih kritičara.