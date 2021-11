Nogometaši Intera plasirali su se ovog tjedna u osminu finala Lige prvaka nakon što su u susretu petog kola D skupine na San Siru pobijedili Šahtar s 2-0. Pobjedu Nerazzurrima donio je Edin Džeko postigavši oba gola (61, 67), a drugi na asistenciju Ivana Perišića, koji je pokrenuo akciju i kod prvog gola.

Vatreni je odigrao sjajnu utakmicu i pokazao da je i dalje ključni igrač Intera. Pitanje koje je nakon ove utakmice postavljeno treneru Intera bilo je i može li si klub priuštiti da takav igrač napusti klub bez odštete jer mu na kraju sezone istječe ugovor.

Trener ga obožava

“Perišićev ugovor? Kao i u slučaju Brozovića, imam sreću da iza mene stoji klub koji zna što ja mislim. Ivan je sjajan igrač i oduvijek sam mu se divio. I u vrijeme kad smo bili suparnici, a i sada kada ga treniram. Sjajan je i klub zna što ja mislim. On mora nastaviti igrati ovako. Ide mu jako dobro. Dok sam bio trener Lazija u protekle četiri sezone uvijek nam je stvarao probleme. Čim sam ovdje došao znao sam da će on biti naša uzdanica”, rekao je Simone Inzaghi.

O svojoj budućnosti očitovao i sam Perišić. Nakon utakmice poručio je da je još uvijek sve moguće.

'Sve je moguće'

"Usredotočen sam na sadašnjost, a s klubom ću pričati kasnije. Sve je moguće, vidjet ćemo kroz koji tjedan", odgovorio je Perišić, kojeg navodno potražuju brojni klubovi iz Engleske i Njemačke.

"Sad je vrijeme za koncentrirati se na prvenstvo, a slijedi nam teško gostovanje kod Venezije. Moramo biti fokusirani na ono što nam slijedi do siječnja, to će nam koristiti u nastavku sezone", naglasio je Perišić.

Gazzetta je pak sad objavila kako je došlo kod Perišića došlo do velikog preokreta te da želi ostati u Interu. Talijanski stručnjak za transfere, Nicolo Schira, objavio je pak kako će se predstavnici Intera prije Božića sastavi s Perišićevim menadžerom. Dodao je kako su mu Nerazzurri spremani ponuditi novi ugovor do 2024., ali uz znatno smanjenje plaće. Umjesto dosadašnjih pet milijuna eura, navodno će mu ponuditi oko 3,5 ili četiri milijuna eura godišnje. Schira je istaknuo i to da je Perišić ima ponude iz Bundeslige i Premier lige.