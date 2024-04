Roma i Lazio, na čijoj klupi sjedi Igor Tudor, u subotu od 18 sati će igrati jedan od najvećih talijanskih derbija.

Dvoboj rimskih rivala Tudoru je treća utakmica na klupi Lazija i prvi 'Derby della Capitale'.

Službeni domaćin na Olimpicu, stadionu kojega Lazio i Roma dijele, bit će Roma, a uoči derbija došlo je do incidenta na rimskim ulicama.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka okršaja između navijača i policije, na kojoj se vidi da su se koristile i šipke.

"Volim derbije, to su velike, važne utakmice u kojima morate dati nešto više da biste pobijedili, a opet ne izgubiti glavu. Ima tu antagonizma, ali mora biti i poštovanja prema protivnicima i prema sportu te emocijama. Atmosfera će biti sjajna. Iskreno, nisam još bio u centru Rima, izoliran sam tu, ali jasno mi je kakvu važnost ima ova utakmica za grad. Želim to iskusiti do kraja. Nadam se samo da neće biti problema sa suđenjem", rekao je Tudor u najavi utakmice.

