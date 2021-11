Veznjaku hrvatske reprezentacije Marcelu Brozoviću (28) ugovor s aktualnim prvakom Italije, Interom, istječe ugovor na kraju ove sezone. Hrvat je već dugo jedan od ključnih igrača Nerazzurra i u klubu ne žele da on otiđe, no pregovori oko novog ugovora nisu se razvijali po planu.

Najveći problem taj što Brozović želi veliku povišicu. On trenutno zarađuje četiri milijuna eura po sezoni, dok neki manje bitni igrači u momčadi zarađuju više od njega.

Navodno Brozovićev otac i menadžer Ivan traži od Intera plaću od 4,5 milijuna eura za svojeg sina. Prošlog tjedna se pojavila glasine i da Brozović traži čak 30 milijuna eura od Intera za četvrtgodišnji ugovor, što znači da bi po godini zarađivao 7,5 milijuna eura, čime bi postao jedan od najplaćenijih nogometaša u svlačionici.

Prema informacijama koje stižu iz Italije, Inter mu ne namjerava ispuniti te zahtjeve.

Gazzetta dello Sport u četvrtak je objavila da u klubu žele dogovoriti suradnju, ali žele da se to dogodi što ranije pa su 'Brozu' postavili ultimatum - ili će do prosinca pristati na njihovu ponudu, koja je znatno manja od onoga što on zahtjeva,ili će morati napustiti Inter.

Na meti velikana

Inter će ga u tom slučaju pokušati prodati u zimskom prijelaznom roku, kako bi zaradio na odšteti, jer će u suprotnom napustiti klub sljedećeg ljeta kao slobodan igrač.

Ako se ne dogovori s Interom, Brozoviću neće biti teško pronaći novi klub. Situaciju oko Broza prate PSG, Newcastle i Tottenham, dok je engleski The Sun sada dodao kako je i trener Liverpoola Jurgen Klopp bacio oko na Vatrenog te da bi ga želio vidjeti u redovima Redsa.

Brozović se ove godine povezivao s odlaskom u neke od najvećih europskih klubova, poput francuskog PSG-a, njemačkog Bayern Münchena te engleskih Tottenhama, Arsenala, Man. Uniteda i Newcastlea, kojega su preuzeli superbogati vlasnici iz Saudijske Arabije.