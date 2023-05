Nogometaši Basela i West Hama ubilježili su pobjede nakon prvih polufinalnih utakmica UEFA Konferencijske lige:

Basel je slavio u Firenci protiv Fiorentine 2-1, a istim rezultatom West Ham u Londonu protiv AZ Alkmaara.

Nizozemci su prvi stigli do gola u Londonu, a strijelac je bio Tijjani Reinjders u 42. minuti. West Ham je stigao do preokreta u drugom dijelu, prvo je pogodio Alžirac Said Benrahma iz penala u 67. minuti, a pobjedu je donio Jamajčanin Michail Antonio u 76.

Basel je šokirao Fiorentinu, koja je povela golom Brazilca Arthura Cabrala u 25. minuti.Švicarci su preokrenuli u drugom poluvremenu pogocima Francuza Andya Dioufa (71) i Andya Zeqirija (90+2).

Uzvrati su za sedam dana u Baselu i Alkmaaru.