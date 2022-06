Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 20 i 45 igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Stade de Franceu protiv moćne, ali opet i vrlo očajne.

Vatreni su u prošlom kolu protiv Danske konačno upisali prvu pobjedu u novoj Ligi nacija i sada im preostaje samo pobijediti u još jednoj utakmici kako bi osigurali ostanak u najjačoj diviziji.

No, pobjeda je nasušno potrebna i Francuzima koji su posljednji u skupini i imaju samo dva boda, te im ozbiljno prijeti ispadanje u niži rang, a to bi, dakako, bila i velika sramota.

Francuzi su u prošloj utakmici protiv Austrije bili očajni i zamalo su izgubili utakmicu. Srećom imali su Kyliana Mbappea koji je u 83. minuti zabio za izjednačenje i barem spasio bod.

'Hrvatska mora pasti'

Uoči ogleda s Hrvatskom, Didier Deschamps je ostao bez N'Goloa Kantea i Lucasa Hernandeza, pa mu je sastav nešto mršaviji nego inače, a ovaj put njegova ekipa ima imperativ pobijediti. To se potrudio objasniti i L'Equipe koji je pozvao na mobilizaciju.

"Predmda je bio vidno umoran, Mbappe i dalje stoji na nogama, a njegov ulazak promijenio je susret s Austrijom. Kylian mora biti u početnoj postavi u Parizu, a Hrvatska mora pasti", žestoko pišu Francuzi.

Nagađaju i kako će Deschamps odabrati najjači mogući sastav za Hrvatsku i da će od prve minute igrati i Mbappe, iako je premoren.

"Mbappe će sigurno biti u početnom sastavu iz jednostavnog razloga - Francuska mora pobijediti. On je neophodan reprezentaciji, a koliko je to dobro tek ćemo vidjeti. Nikad ne valja da se momčad oslanja isključivo na jednog igrača, a Mbappe postaje nezamjenjiv unatoč velikom broju igrača. No, o tome ćemo kasnije. Sad treba osvojiti bodove", naglasili su iz L'Equipa.