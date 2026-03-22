Vatreni zabijaju, asistiraju, brane nemoguće: Hoćemo li na SP doći u najboljoj formi?

U posljednjem susretu 27. kola njemačkog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Augsburg sa 5-2 probivši se na treće mjesto ljestvice.

Stuttgart je već nakon pola sata igre imao tri gola prednosti, a strijelci su bili Deniz Undav (12), Tiago Tomas (29), te Nikolas Nartey (31).

Fabian Rieder je u 57. minuti smanjio, no samo minutu kasnije Undav je svojim drugim golom na utakmici vratio na +3. Anton Kande je u 71. minuti smanjio na 2-4, da bi Ermedin Demirović u 83. minuti postavio konačnih 5-2.

Kristijan Jakić je za Augsburg zaigrao od 65. minute, dok Nediljko Labrović nije ulazio u igru.

Matanović zabio dva gola

U ranije odigrnom susretu Freiburg je na krilima hrvatskog napadača Igora Matanovića pobijedio St. Pauli sa 2-1.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Danela Sinanija, no Freiburg je u nastavku susreta okrenuo rezultat s dva Matanovićeva gola.

Mladi hrvatski napadač je izjednačio u 65. minuti, kada je Grifov udarac skrenuo u mrežu, a potom je u 78. minuti upisao i "doppelpack" svom bivšem klubu. Irieu je pucao, vratar Vasilj nije najbolje reagirao, a Matanović je pospremio odbijanac za 2-1.

Matanović je tako stigao do brojke od 11 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone, a osam ih je postigao u Bundesligi. Freiburg je sada osmi sa 37 bodova, dok je St. Pauli na 16. poziciji sa 24 boda.

Perišić 'po starom'

U 28. kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a su upisali četvrti poraz, na domaćem terenu je aktualnog prvaka pobijedio Telstar s 3-1.

Kod rezultata 0-0, u 39. minuti, pocrvenio je igrač PSV-a Salah-Eddine, a u nadoknadi prvog dijela Telstar je poveo golom Brouwera. PSV je izjednačio odmah na startu drugog poluvremena. Na asistenciju hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića poentirao je Sildillia.

Međutim, Telstar je u ostatku utakmice ipak naplatio igrača više, a za veliku pobjedu domaćina zabijali su Van Duijn u 66. i Tejan u 74. minuti.

Perišić je počeo utakmicu za PSV te je zamijenjen u 78. minuti.

U derbiju 28. kola Feyenoord i Ajax su u Rotterdamu odigrali 1-1 iako su gosti bili vrlo blizu slavlja. U 54. minuti je Ajax poveo golom 18-godišnjeg Steura te su gosti iz Amsterdama držali tri boda u džepu sve do 84. minute. Tada je dosuđen jedanaesterac za Feyenoord, a strijelac je za konačnih 1-1 bio Moder.

Hrvatski nogometaš Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za Ajax.

U ovom kolu je kiksao treći s ljestvice NEC koji je na domaćem terenu u Nijmegenu odigrao 2-2 s Heerenveenom.

PSV je i dalje uvjerljivo vodeći na ljestvici te ima 68 bodova. Drugi Feyenoord ima 53 boda, treći NEC 50, dok je na četvrtom mjestu Ajax koji je skupio 48 bodova.

Novi gol Baturine

Nogometaši Coma pobijedili su na svom travnjaku "fenjeraša" Pisu s 5-0, a Martin Baturina se ponovno upisao u strijelce.

Već u prvom poluvremenu golove su postigli Assane Diao (7) i Anastasios Douvikas (29). U 37. minuti je zbog ozljede iz igre izašao Jesus Rodriguez, a zamijenio ga je Baturina. Hrvatski veznjak zabio je za 3-0 u 48. minuti, u 75. se u strijelce upisao Nico Paz, a 81. je konačan rezultat postavio Máximo Perrone.

Baturina je tako zabio svoj sedmi pogodak za Como u svim natjecanjima.

Como je četvrti s 57 bodova i na mjestu je koje garantira Ligu prvaka, dok je Pisa zadnja s 18 bodova, devet bodova udaljena od spasa.

