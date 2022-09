Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u završnu fazu Lige nacija pobjedom nad Austrijom i osiguravanjem prvog mjesta u skupini. No, uz to što je dominantno osvojila skupinu i prošla u Final Four natjecanja, Hrvatska je započela i nevjerojatan niz pobjeda.

Na otvaranju Lige nacija izgubili su od Austrije s 3:0, ali od tada pa do sad nisu izgubili niti jednu utakmicu. Slavili su dva puta protiv Danske, remizirali su i pobijedili Francuze i na kraju se osvetili Austrijancima pobjedom u gostima te su ostvarili niz od pet utakmica bez poraza.

Veoma je to impresivan niz reprezentacijskih pobjeda i svrstava Hrvatsku na treće mjesto ljestvice nacionalnih selekcija koje ne znaju za poraz već neko vrijeme.

Gruzija druga

Na prvom mjestu je Nizozemska i ima suludih 15 utakmica za redom bez poraza, ali ono što naprosto šokira jest da je ispred Hrvatske, na drugom mjestu, Gruzija koja ima čak 11 utakmica u nizu bez poraza.

Gruzija je bila u skupini Lige nacija s Bugarskom, Makedonijom i Gibraltarom, a natjecanje su završili s pet pobjeda i jednim remijem. No, u prijateljskim je susretima također bila uvjerljiva. Gruzija je slavila protiv BiH i Uzbekistana te je remizirala s Albanijom. I na koncu, u kvalifikacijama za SP je svladala Švedsku i Kosovo.